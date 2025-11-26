元AKB48でタレントの福留光帆（22）が25日配信のABEMA「誰カブキ」にゲスト出演。グループ時代の“唯一良い人”だった先輩について実名で告白した。

「誰カブキ」は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。

スタジオトークでさらば青春の光・森田哲矢から「福留ちゃんは今芸歴何年目？」と質問した。福留は「今7年目になりました」と返答。

さらば青春の光・東ブクロが「AKB時代はブレイクまではいかなかったの？」と尋ねると、福留は「ブレイクから1番遠いところにいました」と回想した。

つづけて森田が「テレビに出れるようになって変化はあった？」と聞いた。福留は「AKBの時に見向きもしなかった大人からめっちゃ連絡がきます」と明かすと、スタジオから驚きの声が上がった。

さらに「ご指導頂いた先輩からは連絡来ない」と何かを匂わせるようなコメントを残した。するとゲスト出演していたTRF・DJ KOOから「小栗有以ちゃんは？」と追求すると、福留は「有以さんはAKBの中で唯一良い人でした」と実名で告白した。