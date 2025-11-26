【スーパーフォーミュラ】第10戦 （決勝・11月23日／鈴鹿サーキット）

【映像】中嶋悟ばりの大外刈り（車載カメラあり）

グランツーリスモ初代世界王者が日本最速を競う舞台で圧巻のスタートを決め初優勝を飾った。

10月12日に富士スピードウェイで濃霧により中止となった代替レースとして、11月23日に鈴鹿サーキットで開催されたラウンド10決勝。19周のスプリントレースで、ルーキーのイゴール・オオムラ・フラガ（#65 PONOS NAKAJIMA RACING）がロケットスタートを決めた。

2番グリッドからスタートしたフラガは、ポールポジションの牧野任祐（#5 DOCOMO TEAM DANDELION RACING）と同様に鋭い飛び出しを見せる。スタート直後、フラガを警戒した牧野が前にマシンを置いてブロックに入るが、フラガはその対応を見ながら迷わず勝負に出た。第1コーナーへ向けて、マシンを大きくアウトへ振り、オーバーテイクシステム（OTS）を使用して一気にサイドバイサイドへ。そのまま1コーナーをアウトから、所属チームの総監督・中嶋悟氏の代名詞でもあった“大外刈り”でオーバーテイクを決め、トップへ浮上した。

これには田中大貴アナウンサーも「フラガのスタートが素晴らしい！フラガが前！」と実況。解説の中山雄一氏も「鳥肌立ちましたね。めちゃくちゃ難しいんですよ。気温がかなり低くて、タイヤが全くグリップしない状態で外から切り込んで…すごかったですね」と、レーサーならではの視点から称賛を送った。

ファンも「フラガきたーー！」「おおおおおお！」「いった！」「お見事！」「フラガ震える。痺れる」「中嶋悟のような大外刈り」と大興奮を見せていた。

フラガはそのままトップでレースを主導。14周目には2位・牧野との差を2秒に開くと、終始リードを保ち、自身初のトップチェッカー。ルーキーオブザイヤー、そしてスーパーフォーミュラ初優勝を飾った。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2025』/（C）JRP）