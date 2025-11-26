ジャッキー・チェン＆クリス・タッカー主演、人気アクション・コメディシリーズ最新作『ラッシュアワー4（原題）』が製作されることがわかった。米などが報じている。

『ラッシュアワー』（1998）は、ロサンゼルス市警のカーター刑事（クリス・タッカー）と、香港から来たリー警部（ジャッキー・チェン）の凸凹コンビが反発しつつも協力しながら事件解決に挑むストーリーで、ド派手なアクションとユーモラスなやり取りで観客を魅了。全世界興行収入は2億4,400万ドルを記録し、2001年に第2作、2007年に第3作が公開された。

続編の実現はファンの間で長らく待ち望まれていたが、これまで大きな動きがみられていなかった。第4作にはチェン＆タッカーのほか、シリーズ監督のブレット・ラトナーも復帰する。配給は第1作～第3作のワーナー・ブラザースに代わり、パラマウント・ピクチャーズが担当。現時点でプロットやその他キャスト・スタッフは報じられていない。

監督のラトナーは2017年に性加害疑惑が報じられたのち、事実上の引退状態にあった。もっともラトナーのチームは、2024年8月から『ラッシュアワー4』の企画に着手しており、ワーナー・ブラザース傘下のNew Line Cinemaは他社へのライセンス提供を許可していたとのこと。ただし、性加害疑惑が晴れていないこともあり、他社は企画にゴーサインを出していなかったと報じられている。

実現のキーパーソンと伝えられているのはドナルド・トランプ米大統領で、個人的にお気に入りだという『ラッシュアワー』シリーズの復活をパラマウントに要望したとされる。パラマウント・スカイダンスの会長兼CEOであるデヴィッド・エリソンの父、ラリー・エリソンはトランプ大統領の有力な支援者のひとりであり、親子そろって縁が深い。

また、本作で復帰するラトナーは、トランプ大統領の妻であるメラニア・トランプのドキュメンタリー映画『メラニア（原題）』の監督を務めており、同作はAmazon MGM Studiosのもと、2026年1月30日に米国公開予定（配信リリース日は不明）。この作品にはトランプ大統領自身も関わっており、のちに3部構成のドキュメンタリーシリーズも製作されるという。

プロデューサーはラトナーのほか、『ラッシュアワー』シリーズを手がけてきたアーサー・M・サルキシアン、『イコライザー THE FINAL』（2023）のタラク・ベン・アマール。製作はアマール率いるイタリアの大手映画会社Eagle Picturesが務める。

なお『ラッシュアワー4』の製作にあたり、すでにパラマウントとワーナーは契約を済ませているとのこと。パラマウントは資金調達や広報活動には関与せず、劇場公開にあたり固定の配給報酬を受け取る予定で、かたやワーナーは劇場公開後の興行収入から一定の割合を受け取るという。現在、パラマウントはワーナーの買収を検討しており、思わぬタイミングでの提携となった。

映画『ラッシュアワー4（原題）』の製作・公開時期は未定。

