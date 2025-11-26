バチカンのサン・ピエトロ大聖堂/Andreas Solaro/AFP/Getty Images

ローマ（CNN）バチカンがポリアモリーの増加に対して警告を発した。婚姻関係は安定した生涯にわたる男女間のパートナーシップを指し、その相手はお互いに限定されると主張した。

ローマ教皇レオ14世が署名した一夫一婦制を擁護する新たな文書は、「西洋諸国では、様々な形態の非一夫一婦制の公的な婚姻が拡大している。それらは時に『ポリアモリー』と呼ばれる」と述べている。この文書は、アフリカのローマ・カトリック教会司教らとの一夫多妻制に関する協議を受けて作成されたもの。一夫多妻制は同地域の教会にとって「司祭職上の課題」とされ、2023年と24年に開催された世界代表司教会議（シノドス）でも議論された。

一夫多妻制とは、1人の男性が複数の妻を持つことを指すことが多いが、ポリアモリーとは、複数の人々が合意に基づく恋愛関係を同時に持つことを意味する。

「一夫多妻制、不倫、あるいはポリアモリーは、相手を次々と変える中で関係の強度を高められるとの幻想に基づいている」と、「一つの肉体：一夫一婦制の賛美」と題された文書は述べている。「実際、我々の時代は愛情に関して様々な流れを経験している。離婚の増加、結婚の脆（もろ）さ、不倫の軽視、そしてポリアモリーの推進などだ」

40ページに及ぶこの文書は、男女間の結婚の重要性を強調。教理省長官のビクトル・マヌエル・フェルナンデス枢機卿は、文書について「愛情という唯一無二の結束、豊​​かで完全な互いへの帰属」を選択する理由を明示することを目的としていると述べている。

この文書はまた、結婚における性交に関する教会の理解の進展も強調しているという。つまり結婚には単に子どもを持つこと以上の意味があるという内容だ。

カトリック教会の理解では、結婚における性交には二つの側面がある。一つは夫婦をより親密にし、神の愛を反映する「結束的」な側面、もう一つは子どもを持つことを意味する「生殖的」な側面だ。カトリック教会の教えは人工避妊を禁じており、近年​​の教皇は禁止を支持しているが、教会の一部からは激しい議論と拒絶が起こっている。

最新の教義に関する文書は、「結束とは結婚の根底にある性質である」と述べ、「性的関心には結束に関わる目的があり（中略）、それは生殖を確保することに限定されるものではない」と説いている。