LE SSERAFIM、『SPAGHETTI』が世界でロングヒット！米ビルボード4週連続ランクインを記録

LE SSERAFIMの楽曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』が、グローバル音楽市場でロングヒットの勢いを見せている。

【写真】宮脇咲良、“AI級”の美貌に驚きの声

11月25日、米ビルボードが発表した最新チャート（11月29日付）によると、LE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』のタイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』が、「グローバル200」と「グローバル（米国を除く）」で4週連続ランクインを果たした。

「グローバル200」では13位、「グローバル（米国を除く）」では前週と同じ8位を記録し、両チャートでK-POPグループの楽曲として最上位をキープしており、リリースから1か月が経過した今も変わらぬ人気を証明した。

(写真提供=SOURCE MUSIC）

Spotifyでも勢いは続いている。同曲はリリース以降、11月24日まで毎日「デイリートップソンググローバル」にチャートインし続けた。特に11月23日と24日は前日比でそれぞれ5ランク、2ランクアップし、ロングランヒットの兆しを見せた。累計再生回数は11月26日午前7時時点で7421万回を突破し、グループ史上“最速”記録を打ち立てた。

さらに、11月18日・19日に開催された東京ドーム公演「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME」以降、日本での反響も大きく広がっている。LINE MUSICの「デイリーソングTOP100」では11月22日から25日にかけて連日順位を伸ばし続けた。

『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、オルタナティブ・ファンクポップジャンルの楽曲で、頭から離れずつい思い出してしまうLE SSERAFIMを、歯に挟まったスパゲッティに例えたユニークなコンセプトと、中毒性の高いサウンドで多くのリスナーを魅了している。

なお、LE SSERAFIMは2026年1月31日・2月1日、蚕室（チャムシル）室内体育館でワールドツアーのアンコール公演「LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN SEOUL」を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。