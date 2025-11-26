による実写版「ONE PIECE」シーズン3より、犯罪組織バロックワークスのMr.1役とミス・ダブルフィンガー役を演じるキャストが発表された。

この投稿をInstagramで見る

Mr.1＆ミス・ダブルフィンガーは、バロックワークスのオフィサーエージェント最上位に位置するペア。Mr.1は身体のあらゆる部位が刃物になる“スパスパの実”の能力、ミス・ダブルフィンガーは全身を鋭いトゲに変える”トゲトゲの実”の能力を駆使し、シーズン3の舞台「アラバスタ編」で麦わらの一味の強敵として立ちはだかる。

実写版のMr.1役に抜擢されたのは、オーストラリア出身の俳優アウド・アウド。まだ出演作は多くないが、待機作にはクリス・ヘムズワース主演の潜水艦スリラー映画『サブバージョン（原題）』がある。

ミス・ダブルフィンガー役は、大ヒット映画『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』（2023）のデイジー・ヘッド。リブート版『クライモリ』（2021）やNetflixドラマ「暗黒と神秘の骨」（2021-2023）などでも知られている。

現在シーズン3は南アフリカ・ケープタウンで撮影が行われており、アウド・アウド＆ヘッドもすでに現地入りしているとのこと。その他の新キャストとして、ルフィの義兄・エース役でショロ・マリデュエニャ、Mr.2／ボン・クレー役でコール・エスコラの出演が発表済みだ。さらなる新情報を楽しみに待ちたい。

「ONE PIECE」シーズン2は2026年3月10日（火）より世界独占配信。シーズン3は南アフリカにて撮影中。

Source: