点灯式には「TOMORROW X TOGETHER」が登場!!東京ドームシティで開催中のウィンターイルミネーション「TOKYO SNOW DOME CITY」
2025年11月17日よりスタートした、東京ドームシティのウィンターイルミネーション「TOKYO SNOW DOME CITY」。17日に行われた点灯式には、韓国の5人組ボーイズグループ「TOMORROW X TOGETHER」が登場。本記事では、点灯式の様子と「TOKYO SNOW DOME CITY」の見どころを紹介する。
【写真を見る】点灯式に登場した「TOMORROW X TOGETHER」
空が暗くなるのも早くなり、すっかり冬を感じるこのごろ。「寒くて外に出たくない」そんなふうに思っているそこのあなたも、きっと出かけたくなるとっておきのイルミネーションがある。東京ドームシティで開催中のウィンターイルミネーション「TOKYO SNOW DOME CITY」だ。21回目の開催となる今年は、昨年の約65万球から大幅にスケールアップし、合計約100万球のLEDライトを使用してパーク内が彩られる。まずは、パワーアップした「TOKYO SNOW DOME CITY」の見どころを紹介する。
■ココだけは外せない！「TOKYO SNOW DOME CITY」の見どころ
■セントラルパーク芝生広場「WONDER SNOW TREE」
「TOKYO SNOW DOME CITY」のシンボルである、高さ約15メートルの輝くツリー。今年は「TOKYO SNOW DOME CITY」のタイトルフォトスポットも登場！雪が積もったかのように真っ白に輝くツリーは写真映えすること間違いなしだ。
さらに15分に一度、光とシャボン玉による特別な演出も行われる。周囲のビジョンと連動し、まるでスノードームの中に入り込んだかのような空間を体験できるため、小さな子どもも楽しむことができる。
特別演出スケジュール：17時〜21時45分 毎時00分/15分/30分/45分
※天候や混雑状況により、予告なく中止および演出内容や時間変更する場合があります。また、コンサートの終演時間の前後は一定時間演出を中止します。
■ラクーアガーデン 1階「LUMINOUS SNOW DOME」
ラクーアガーデン1階で大きな人だかりができていた「LUMINOUS SNOW DOME」。このスノードーム、ただの展示ではない。右前方のベルを鳴らすと、大きなスノードームが光り輝き、スノードーム内に設置されたジオラマの街並みがさまざまな冬の景色に変化する仕掛けになっている。ジオラマのつくりが巧妙で、つい見入ってしまった。
※点灯時間：17時〜24時、体験時間：17時〜21時
■ラクーア 2階 サンダードルフィン下通路「SPARKLE TUNNEL」
まるでスノードームの中に入ってしまったかのような体験ができる「SPARKLE TUNNEL」。光の反射ときらめきに包まれながら、家族や恋人、友達と会話を楽しむという贅沢な体験ができる。もちろん、写真映えも文句なしだ。
■点灯式には「TOMORROW X TOGETHER」が登場！
11月17日に行われた点灯式には、韓国の5人組ボーイズグループ「TOMORROW X TOGETHER」が登壇した。現在、日本で5大ドームツアーを開催中で、来年1月には東京ドームでのコンサートも控えている。アジア各地やアメリカを周るワールドツアーを開催するなど、世界中で大注目のアーティストだ。
多くのファンから声援を浴び登場した「TOMORROW X TOGETHER」が、司会者からの質問に答えていく。
まず、東京ドームシティで特に行ってみたい場所を尋ねられたTAEHYUNは、「僕たちみんな温泉が好きなのですが、室内温泉(ラクーア)があると聞いたので、みんなでのんびり楽しんでみたいです」とコメント。
また、イルミネーションを見ながら聴いてほしい曲を聞かれると、YEONJUNは「僕は『Ito』です」、SOOBINは「ファンのための歌、『Miracle』をおすすめします」と回答。
さらに、この冬やってみたいことを聞かれたTAEHYUNは、「5人で一緒にスキー場に行きたいです」とコメント。HUENINGKAIは「僕は下手です」と話し、メンバーの中ではYEONJUNが一番スキーが上手だと話し、会場の笑いを誘っていた。
トークを終えると、ついに点灯の時間。メンバー全員の「5、4、3、2、1」の掛け声のあと、スイッチを押すと、約15メートルのツリーが点灯。「TOMORROW X TOGETHER」の楽曲『Can’t Stop』に合わせてツリーが色を変え点灯。さらにシャボン玉が舞い上がる幻想的な演出も行われ、メンバーも思わず「きれいですね」と感動の声をあげていた。
BEOMGYUは、「最初に見たときから(ツリーが)大きいなと思いましたが、イルミネーションが点灯するとさらに大きく感じたし、雪みたいでとてもきれいですね。早く皆さんにも見ていただきたいです」と点灯の瞬間の感動を語った。
最後にSOOBINが「ツリーはもちろん、イルミネーション全体がきれいなので、皆さんもぜひ遊びに来てください。そして、来年1月の東京ドーム公演も楽しみにしててください」と伝え、笑顔で会場をあとにした。
「TOMORROW X TOGETHER」も絶賛のイルミネーション「TOKYO SNOW DOME CITY」。この冬は大切な人と東京ドームシティを訪れて、幻想的な世界観に包まれてみて。
■「TOKYO SNOW DOME CITY」開催概要
期間：2025年11月17日〜2026年3月1日(日)
場所：東京ドームシティ全域
時間：17時〜24時 ※日没時間や展示・イベント等により変更あり
料金：無料
文＝長谷川明莉
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真を見る】点灯式に登場した「TOMORROW X TOGETHER」
■ココだけは外せない！「TOKYO SNOW DOME CITY」の見どころ
■セントラルパーク芝生広場「WONDER SNOW TREE」
「TOKYO SNOW DOME CITY」のシンボルである、高さ約15メートルの輝くツリー。今年は「TOKYO SNOW DOME CITY」のタイトルフォトスポットも登場！雪が積もったかのように真っ白に輝くツリーは写真映えすること間違いなしだ。
さらに15分に一度、光とシャボン玉による特別な演出も行われる。周囲のビジョンと連動し、まるでスノードームの中に入り込んだかのような空間を体験できるため、小さな子どもも楽しむことができる。
特別演出スケジュール：17時〜21時45分 毎時00分/15分/30分/45分
※天候や混雑状況により、予告なく中止および演出内容や時間変更する場合があります。また、コンサートの終演時間の前後は一定時間演出を中止します。
■ラクーアガーデン 1階「LUMINOUS SNOW DOME」
ラクーアガーデン1階で大きな人だかりができていた「LUMINOUS SNOW DOME」。このスノードーム、ただの展示ではない。右前方のベルを鳴らすと、大きなスノードームが光り輝き、スノードーム内に設置されたジオラマの街並みがさまざまな冬の景色に変化する仕掛けになっている。ジオラマのつくりが巧妙で、つい見入ってしまった。
※点灯時間：17時〜24時、体験時間：17時〜21時
■ラクーア 2階 サンダードルフィン下通路「SPARKLE TUNNEL」
まるでスノードームの中に入ってしまったかのような体験ができる「SPARKLE TUNNEL」。光の反射ときらめきに包まれながら、家族や恋人、友達と会話を楽しむという贅沢な体験ができる。もちろん、写真映えも文句なしだ。
■点灯式には「TOMORROW X TOGETHER」が登場！
11月17日に行われた点灯式には、韓国の5人組ボーイズグループ「TOMORROW X TOGETHER」が登壇した。現在、日本で5大ドームツアーを開催中で、来年1月には東京ドームでのコンサートも控えている。アジア各地やアメリカを周るワールドツアーを開催するなど、世界中で大注目のアーティストだ。
多くのファンから声援を浴び登場した「TOMORROW X TOGETHER」が、司会者からの質問に答えていく。
まず、東京ドームシティで特に行ってみたい場所を尋ねられたTAEHYUNは、「僕たちみんな温泉が好きなのですが、室内温泉(ラクーア)があると聞いたので、みんなでのんびり楽しんでみたいです」とコメント。
また、イルミネーションを見ながら聴いてほしい曲を聞かれると、YEONJUNは「僕は『Ito』です」、SOOBINは「ファンのための歌、『Miracle』をおすすめします」と回答。
さらに、この冬やってみたいことを聞かれたTAEHYUNは、「5人で一緒にスキー場に行きたいです」とコメント。HUENINGKAIは「僕は下手です」と話し、メンバーの中ではYEONJUNが一番スキーが上手だと話し、会場の笑いを誘っていた。
トークを終えると、ついに点灯の時間。メンバー全員の「5、4、3、2、1」の掛け声のあと、スイッチを押すと、約15メートルのツリーが点灯。「TOMORROW X TOGETHER」の楽曲『Can’t Stop』に合わせてツリーが色を変え点灯。さらにシャボン玉が舞い上がる幻想的な演出も行われ、メンバーも思わず「きれいですね」と感動の声をあげていた。
BEOMGYUは、「最初に見たときから(ツリーが)大きいなと思いましたが、イルミネーションが点灯するとさらに大きく感じたし、雪みたいでとてもきれいですね。早く皆さんにも見ていただきたいです」と点灯の瞬間の感動を語った。
最後にSOOBINが「ツリーはもちろん、イルミネーション全体がきれいなので、皆さんもぜひ遊びに来てください。そして、来年1月の東京ドーム公演も楽しみにしててください」と伝え、笑顔で会場をあとにした。
「TOMORROW X TOGETHER」も絶賛のイルミネーション「TOKYO SNOW DOME CITY」。この冬は大切な人と東京ドームシティを訪れて、幻想的な世界観に包まれてみて。
■「TOKYO SNOW DOME CITY」開催概要
期間：2025年11月17日〜2026年3月1日(日)
場所：東京ドームシティ全域
時間：17時〜24時 ※日没時間や展示・イベント等により変更あり
料金：無料
文＝長谷川明莉
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。