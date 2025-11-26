女性騎手によるシリーズ競走「LJSレディスジョッキーズシリーズ ザ・ファイナル」が11月25日に、名古屋競馬場で開催され、総合優勝は小笠原羚騎手（愛知）が獲得した。

第1戦（ダ1400m）は深澤杏花騎手（笠松）騎乗のベアショットが外から差し切って勝利。2着に塩津璃菜騎手（兵庫）のスターライトナイト、3着に中島良美騎手（浦和）のオレイニウタイマスが入った。

第2戦（ダ1500m）は小笠原羚騎手（愛知）がミキノオーボエで直線の叩き合いを制して勝利。宮下瞳騎手（愛知）騎乗のロゼフェリシアが2着、木之前葵騎手（愛知）騎乗のタガノミラクルが3着となった。

LJSファイナル第1戦・ベアショットと深澤杏花騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

引退する宮下瞳騎手は総合4位

笠松ラウンドと名古屋ラウンドの合計ポイントにより、総合優勝は小笠原羚騎手が88ptで獲得。深澤杏花騎手（63pt）、佐々木世麗騎手（48pt）が続いた。

●総合順位(LJSザ・ファイナル笠松・名古屋の合計ポイント)

1位 小笠原羚（愛知）88pt

2位 深澤杏花（笠松）63pt

3位 佐々木世麗（兵庫）48pt

4位 宮下瞳（愛知）44pt

5位 神尾香澄（川崎）42pt

6位 木之前葵（愛知）42pt

7位 塩津璃菜（兵庫）40pt

8位 中島良美（浦和）35pt

9位 関本玲花（岩手）30pt

なお、LJSシリーズは2006年のスタート以来11回（休止期間あり）実施されてきたが、今回の開催をもって終了。NARは「女性騎手たちの今後の活躍に引き続きご注目ください」としている。