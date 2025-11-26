新処方でハリ肌へ導く！エイジングケア対応の【ラフラ】のクレンジングバームがAmazonに登場中！
毛穴もすっきり！温感バームで優しく落とす【ラフラ】のクレンジングバームがAmazonに登場中！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ラフラのクレンジングバームは、天然由来成分99%以上配合の「バームオレンジ ルビーリッチ」として新処方でリニューアルされた、エイジングケア対応のクレンジングバームである。メイク落としと洗顔が一度で完了し、まつ毛エクステをしていても使用できる。
年齢を重ねた肌に必要なアスタキサンチン、フラーレン、レチノールなどの保湿成分がプラスされている。まるで美容液で顔を洗っているような感動の洗い上がりだ。
体温でとろけるようなバームが肌に優しく馴染み、毛穴の奥の汚れもしっかりと落とす。
エイジングケアにフォーカスした処方で毛穴レスなハリ肌へと導く。
洗うたびに、ハリと弾力のある若々しい肌へ。このクレンジングバームで、毎日のメイクオフを贅沢なエイジングケアタイムにしよう。
