評価と販売実績は必ずしも比例しない

自動車の歴史には、何らかの問題を抱えたクルマが散見される。

【画像】何かと「誤解」されがちな英国車【トライアンフTR7、モーリス・マリーナ、オースチン・アレグロを詳しく見る】 全39枚

設計が拙劣だったり、製造品質が粗悪だったり、マーケティングが不十分だったり、あるいは単に時代と合わなかったりしたのだ。その理由は数えきれない。大半は売れ行きが振るわなかったが、驚くほど好調だった例もある。



販売は好調だったのに、ネガティブなイメージを持たれやすいクルマを12台紹介する。

今回は後者にスポットライトを当てたい。ネガティブなイメージを持たれることもあるが、商業的には成功を収めた12台をアルファベット順に紹介する。

AMCグレムリン

グレムリンは、その名称やデザイン、あるいはその両方から、「悪いクルマ」のリストにしばしば登場する。これは少し不公平だ。後世になってこのクルマを高く評価する人々もいる。その理由は、パワーと経済性の両立（2.0Lから5.0Lまで多様なエンジンを搭載）、驚くほど剛性の高いボディ構造、そして1970年発売のクルマとしては非常に革新的だった外観にある。

グレムリンは、1979年にほぼ同じデザインの後継車AMCスピリットに置き換わるまで、約70万台が売れた。この事実を無視することはできない。



AMCグレムリン

これは十分な成功と言えるだろう。ライバルのフォード・ピントには販売台数で大きく差をつけられたが、そもそもAMCは「ビッグスリー」よりはるかに小規模な企業であり、リソースも格段に少なかったのだ。

オースチン・アレグロ

英国のコングロマリット、ブリティッシュ・レイランド（BL）は、今も昔も設計の拙さ、信頼性の低さ、労使関係に関するジョークのネタの宝庫となっている。1973年に発売され、2度の大幅改良を経て9年間生産されたアレグロは、特に話題に上がることが多い。

デザイナーのハリス・マン氏（1938年生まれ）の意図とは裏腹に、見た目はずんぐりむっくりとしている。エンジンは旧式で、トランスミッションの質も疑問符が付くものだった。さらに有名な四角いステアリングホイールは、初期段階でラインナップから外されたにもかかわらず、多くの人がアレグロの特徴だと信じているようだ。



オースチン・アレグロ

とはいえ、アレグロが世間で言われるほどの大失敗作だったわけでもない。確かにBLの経営難を救うほどの利益は上げられなかったが、10年足らずで約67万台を売り上げた実績は、諸事情を考慮すれば決して悪いものではない。

シボレー・サイテーション

シボレーが1世紀以上にわたり生産してきた市販車の中で、サイテーションほど酷評されたクルマはほとんどない。この評判は、発売当初に同車に魅了された多くの人々にとって大きな驚きだったに違いない。

サイテーションは1980年代に投入されたシボレーの最新モデルであり、初の前輪駆動車でもあった。初期のメディア評価も非常に好意的だった。では、何が問題だったのだろうか。



シボレー・サイテーション

1980年の販売台数だけを見れば、サイテーションは大成功だったと言える。その年だけで80万台以上が売れたのだ。しかし、販売はすぐに急落した。生産終了までの残り5年間で売れた台数は、最初の1年分とほぼ同数だった。

ジャーナリストに試乗用として提供された車両は、一般販売車よりはるかに優れていたという報告が複数ある。主に、激しいトルクステアが調整されていたためだ。またサイテーションは、ブレーキ時に後輪がロックする傾向があり、しばしば悲惨な結果を招くことで悪名高くなった。単一モデルで160万台を売り上げることは大成功と言えるが、それは発売初年度の好印象に助けられたものだ。

シボレー・コルヴェア

初代コルヴェアはリアエンジン配置とスイングアクスル式リアサスペンションで有名だ。この設計は、フォルクスワーゲン・ビートルを所有した経験のない人にとっては扱いが難しいものだった。

社会活動家ラルフ・ネーダー氏（1934年生まれ）は、ベストセラー書籍『どんなスピードでも自動車は危険だ（Unsafe At Any Speed）』でこの設計を強く批判した。この悪評がコルヴェアの成功を阻むと思われたが、現実はそう単純ではなかった。



シボレー・コルヴェア

実際、コルヴェアは1960年代に180万台以上が販売された。その「独特な」ハンドリング特性は、購入意欲を削ぐには至らなかったようだ。さらに、ネーダー氏の著書が刊行された1965年末には、従来型のサスペンションを採用した改良モデルがすでに1年以上前から販売されていた。

1966年に販売台数は落ち込み、その後回復することはなかったが、これは必ずしもネーダー氏のせいではない。他の要因としては、親会社GMによるマーケティング活動の縮小、モデルの旧式化、そして近代的なフォード・マスタングの人気急上昇などが挙げられる。

クライスラーPTクルーザー

2000年に登場したPTクルーザーは、クライスラー・ネオンをベースにしているが、より広い車内空間と、ブライアン・ネスビット氏（1969年生まれ）が考案した1930年代風のレトロなスタイリングを特徴とする。

当初は好評を博し、数々の賞を受賞した。10年後に生産が終了した時点で、依然として熱心なファンは存在したが、他の人々はすでに飽き始めていた。特に批判を浴びたのはカブリオレ版で、そのボディの揺れはかつての1960年式モーリス・マイナーのコンバーチブルに例えられた。



クライスラーPTクルーザー

好きではなくなった、あるいは最初から好きではなかった人の意見はさておき、PTクルーザーは10年の生涯において相応の成功を収めている。

米国だけでなく欧州でも好評で、総販売台数は130万台を超えた。年間平均で約13万台となる。しかし、2007年以降、このレトロな外観が単に古臭く見え始めたことで、世間の関心が薄れたのである。

フォード・エスコート（5代目）

欧州ではフォードの人気は堅調で、ごく最近まで半世紀近く市場をリードしていた。エスコートの旧モデルも1980年代を通して販売ランキングを席巻していた。

1990年に新型エスコートが登場したが、メディアからは即座に「味気ないデザイン」、「走行性能が低い」と批判された。この名車の栄光は終わりを迎えたのだろうか？ 開発費は10億ポンド（約2000億円）もかかったらしいが、一体どこへ使われたのやら……。



フォード・エスコート（5代目）

フォードはこうした悪評に素早く対応し、わずか2年で全面改良版を販売店に並べた。しかし、登録台数に関してはほとんど問題なかったようだ。

英国では、エスコートは確かに1990年と1991年にフィエスタに首位を明け渡したが、翌年にはトップの座を奪還した。この回復は改良版の影響ではない。新型が発売されたのは9月だったからだ。どうやら英国の消費者は、どんな状態のエスコートでも欲しがるようだ。

フォード・ピント

ピントの安全性に関する疑問から、フォード自体の評判も深刻な打撃を受けた。特に後方から追突されると炎上する傾向があったのだ。

これはメーカーを倒産に追い込む可能性のある問題だ。しかしピントの場合、そうはならなかった。



フォード・ピント

悪評が広まったにもかかわらず、ピントの人気は依然として高く、フォード初の米国向けサブコンパクトカーとして注目を集めた。1970年から1980年までの総生産台数は310万台を超え、安全性の懸念が広く認知され始めた1974年にも50万台を突破した。

その後すぐに販売は落ち込んだが、生産終了となるまで年間約20万台のペースで売れ続けた。

ラーダ・クラシック

ラーダ・クラシックは正式名称ではなく、1970年から2012年までロシアのアフトワズが生産したフィアット124ベースのセダンおよびステーションワゴンに対する総称である。

ロシアの道路状況に適した性能を持っていたため人気を博し、英国を含む他の地域へも輸出された。英国では「笑いの種」と見なされることが多かったが、安価で新車を購入できることから、他人の評価を気にしない人々には支持された。



ラーダ・クラシック

このラーダについてはいろいろな意見があるかもしれないが、多くの買い手がついたことは事実だ。アフトワズの発表によると、累計生産台数は約1800万台に達するという。販売期間が長かったことが大きな要因だが、この数字が正しければ、ビートルズ解散からテイラー・スウィフトのキャリア中期まで、年間平均40万台以上を生産し続けた計算になる。こんな実績を前に、メーカーが多少の嘲笑を甘受しないわけがない。

モーリス・マリーナ

マリーナは「史上最悪のクルマ」と安易に評されるクルマの1つだ。自動車史に刻まれた数々の惨状を考えれば大げさな表現だが、1970年代のブリティッシュ・レイランド製中型車が傑作とは程遠かったのは事実である。

旧式の技術で急造されたため、発売後もさらなる開発を要した。生産終了の数年前には、競合車種と比べて非常に時代遅れと見なされていた。そういった意味では、失敗作となるかもしれない。



モーリス・マリーナ

マリーナは初期のライバルであるフォード・コルティナほどの購買意欲を喚起することはなかったが、一時は英国国内でトップクラスの販売台数を記録し、他の地域でもそこそこの成功を収めた。

生産台数は110万台以上と推定され、その約40％が輸出市場向けだった。今日ではオースチン・アレグロよりもさらにひどいクルマと見なされるかもしれないが、ほぼ同期間にアレグロの約2倍の販売台数を達成しているのだ。

ルノー・ドーフィン

ルノー史上最も可愛らしいクルマ（単に趣味の話だが）と言えるドーフィンは、戦後間もない頃に登場した4CVの後継車として、同じエンジンの大型・高出力バージョンを搭載している。

フランスでは非常に人気があったドーフィンだが、米国では惨憺たる失敗作として記憶されている。その理由はいくつかあり、車体が錆びやすいこともその1つだ。しかし、多くの事柄と同様、実際の事情はもう少し複雑だ。



ルノー・ドーフィン

当初、ドーフィンは米国で小型輸入車としては異例の人気を博した。セカンドカー需要のミニブームに乗った結果であり、ルノーにとって多大な利益をもたらした。しかし、急激な人気低下によって財務的混乱を引き起こし、会社を危機的状況に追い込んだ。

とはいえ、全体的には大成功だった。ルノーはわずか4年で100万台を生産した（4CVが同じ数字に達するまで14年かかっている）。1956年から1967年までの総生産台数は210万台を優に超える。米国の評価はさておき、ドーフィンはルノーにとって殊勲を立てたクルマであることは間違いない。

トラバント601

601は、当時東ドイツでトラバントの名のもと生産されたモデルの中で、生産期間が群を抜いて長い。その遠い祖先であるP50は1957年の登場時には近代的だったが、わずかに改良されただけの601は1990年まで生産が続けられ、自動車業界における最大の時代錯誤の1つとなっていた。

他に選択肢がまったくない場合にのみ購入する類のクルマだった。どうしてこのクルマが成功作と言えるのだろうか？



トラバント601

その疑問に対する答えは、東ドイツでは他に選択肢がほとんどなかったから、というものだ。顧客は支払いから納車まで何年も待たねばならなかった（中古車を高値で購入する場合を除く）。だが少なくとも最終的にはクルマを手に入れ、移動の自由を得られたのだ。

販売台数については諸説あるが、約300万台と推定されており、601の本来の価値をはるかに上回る数字だ。もし、当時の東ドイツ人が国境を越えた西ドイツでクルマを買うことができていたら、トラバントの購入を考えた人はいなかっただろう。実際、ドイツ統一後、旧東ドイツ住民がフォルクスワーゲンを購入するようになると、トラバントは廃止に追い込まれた。

トライアンフTR7

1970年代のブリティッシュ・レイランド車と同様、TR7も開発遅延、品質問題、労働争議に悩まされた。北米のみで販売され、同シリーズ最高峰と広く評価されたローバーV8搭載の派生モデル、TR8が終盤にようやく登場したものの、大量販売の機会を逃してしまった。当時はスタイリングも非常に物議を醸した。

TR7の生産終了は、トライアンフブランドの終焉をほぼ意味するものだった。その後に登場したのはアクレイムで、これはトライアンフと呼ぶには程遠く、ホンダ・バラードの派生に過ぎなかった。



トライアンフTR7

以上のことから、TR7は失敗作と思われがちだ。確かにオースチン・アレグロやモーリス・マリーナほどの販売台数は記録しなかったが、趣味性の高いスポーツカーとしてそれを期待すること自体が無理筋だったと言える。

実際、TR7はトライアンフのTRシリーズの中で最も成功したモデルであり、唯一10万台を超える販売台数を記録したモデルなのである。