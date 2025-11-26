あみあみオンラインショップにて「あみあみ BLACK FRIDAY 2025 対象商品 ポイント20倍」キャンペーンが11月26日12時より開催！
大網は、通販サイト「あみあみオンラインショップ」にてキャンペーン「あみあみ BLACK FRIDAY 2025 対象商品 ポイント20倍」を11月26日12時より開催する。キャンペーン期間は12月2日10時59分まで。
本キャンペーンは、対象商品のポイントが20倍となる内容となっており、セール商品も対象となっているため、普段よりもさらにお得に購入できるチャンスとなっている。
「あみあみ BLACK FRIDAY 2025 対象商品 ポイント20倍」対象商品（一部抜粋）
ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～ ライザ(ライザリン・シュタウト) 1/6 フィギュア[あみあみ×AMAKUNI] 価格：31,980円（6,396 ポイント）
メガミデバイス 朱羅 蒼衣翠 2/1 完成品フィギュア[コトブキヤ] 価格：22,880円（4,576 ポイント）
アズールレーン 翔鶴 疾翔の姉羽 1/4 完成品フィギュア[ミメヨイ] 価格：15,000円（3,000 ポイント）
アズールレーン 瑞鶴 瞬速の真名 1/4 完成品フィギュア[ミメヨイ] 価格：14,980円（2,996 ポイント）
ホロライブプロダクション 大空スバル ～サスペンダー衣装Ver.～ 1/7 完成品フィギュア[コトブキヤ] 価格：25,080円（5,016 ポイント）
遊戯王カードゲーム モンスターフィギュアコレクション I：Pマスカレーナ Ver.1 DX版[あみあみ×蝸之殼Snail Shell] 価格：16,500円（3,300 ポイント）
(C) 2019 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama
(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. ＆ Yongshi Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
(C) 2016 COVER Corp.
(C) スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI