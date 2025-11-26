辻希美、“模様替え”が完了した自宅をお披露目「すごーい」「リゾート風のカフェみたいで可愛い〜」「ハワイらしくなったね」
タレントの辻希美（38）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ついに！杉浦家にハワイ空間ができました」と題し、“模様替え”が完了した自宅スタジオをお披露目した。
【写真】「すごーい」「リゾート風のカフェみたいで可愛い〜」“ハワイ空間”にイメチェンした辻希美宅の一室
辻は20日の動画で、物置化していた自宅スタジオの大改造を宣言。ハワイをイメージした打ち合わせスタジオに生まれ変わらせるべく、スタッフと共に床を張り替える“イメチェン”を行う様子を紹介していた。
「後編」となるこの日の動画では、「【完成】ついに！杉浦家にハワイ空間ができました」と題し、新たに購入したソファーやテーブル、観葉植物、装飾アイテムで部屋を“デコレーション”する一部始終を披露。
後半は夫でタレント・杉浦太陽（44）とも力を合わせ、ハワイの空気感漂う一室を完成させた。
「めっちゃいいやん！」とうれしそうな辻に、ファンからも「すごーい」「おしゃれで可愛い空間になりましたね」「ハワイらしくなったね」「リゾート風のカフェみたいで可愛い〜」「このお部屋にいるだけで癒やされそう〜」「素敵な空間！リアルあつ森ですねー」「一から大改造しようという行動がすごいですね」など、絶賛コメントが相次いで寄せられている。
【写真】「すごーい」「リゾート風のカフェみたいで可愛い〜」“ハワイ空間”にイメチェンした辻希美宅の一室
辻は20日の動画で、物置化していた自宅スタジオの大改造を宣言。ハワイをイメージした打ち合わせスタジオに生まれ変わらせるべく、スタッフと共に床を張り替える“イメチェン”を行う様子を紹介していた。
後半は夫でタレント・杉浦太陽（44）とも力を合わせ、ハワイの空気感漂う一室を完成させた。
「めっちゃいいやん！」とうれしそうな辻に、ファンからも「すごーい」「おしゃれで可愛い空間になりましたね」「ハワイらしくなったね」「リゾート風のカフェみたいで可愛い〜」「このお部屋にいるだけで癒やされそう〜」「素敵な空間！リアルあつ森ですねー」「一から大改造しようという行動がすごいですね」など、絶賛コメントが相次いで寄せられている。