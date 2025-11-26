『制コレ24』百田汐里、透き通った色白美肌と美しいボディライン “無垢”グラビアに挑戦
『制コレ24』のメンバーとして知られ、『KrushGIRLS』や『東京オートサロン2026イメージガールA-class』など多方面で活動する百田汐里が、最新デジタル写真集『無垢な彼女』を、きょう26日にリリースする。純白のみで構成されたビジュアルを軸に、百田の持つ透明感と柔らかな存在感を引き出した1冊となった。
【写真】美ヒップを披露！圧巻のグラビアを披露した百田汐里
今作は“無垢”をテーマに、衣装をすべて白で統一。透き通った色白美肌とボディラインが際立つ構成で、清潔感のある世界観の中に百田の繊細な魅力を閉じ込めた。シンプルだからこそ彼女の表情の変化や、自然な仕草がより強く映える内容になっている。
写真集は“6つのエピソード”で構成されており、シーンごとに百田がまとう空気感が変わる。あどけないベビーフェイスを生かした愛らしいカットから、ふと見せる落ち着いた表情まで、ストーリー仕立てで進む構成が特徴となっている。
百田は、2007年8月19日生まれ。大阪府出身。2024年に引き続き、2025年も『KrushGIRLS』の一員としてリングガールを務める。週刊ヤングジャンプ主催『制コレ24』メンバーとしてグラビア活動開始。『東京オートサロン2026イメージガールA-class』に選ばれる。
