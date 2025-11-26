東国原英夫、8歳息子とレゴランドへ 親子2ショット添え報告「まだまだ、お若い!!」「楽しそう」
元宮崎県知事・衆議院議員でタレントの東国原英夫（68）が25日、自身のインスタグラムを更新。息子・英ノ丞（ひでのじょう／8）くんと名古屋市のテーマパーク「レゴランド・ジャパン」を訪れたことを、2ショットを添えて報告した。
【写真】「楽しそう」東国原英夫＆8歳息子がレゴランドで2ショット
「本日は、子供と名古屋市レゴランドジャパンへ。大冒険シリーズ今年の第二弾！秋の大冒険！」とつづり、2ショットをアップ。息子の顔はスタンプで隠されているが、クリスマス装飾が施された施設をバックに、笑顔の東国原と息子の姿が写し出されている。
“父の顔”をのぞかせる東国原の様子に、コメント欄には「まだまだ、お若い!!」「楽しそうです」「息子さん大喜びされているでしょうね！」「子供の笑顔見ると嬉しいですよね」などの声が寄せられている。
東国原は1985年にフリーアナウンサーの片平夏貴（当時・片平きみよ）と結婚するも89年に離婚。90年に俳優のかとうかず子と再婚したが、2006年に離婚した。14年9月には一般女性との3度目の結婚を発表、17年10月に英ノ丞くんが誕生した。
