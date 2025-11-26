【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２５日、自身のＳＮＳへの投稿で、ロシアとウクライナの和平合意の取りまとめに向け、スティーブン・ウィトコフ中東担当特使にモスクワを訪問してプーチン露大統領と会談するよう指示したと明らかにした。

その後、ウィトコフ氏の訪露は来週になると記者団に明かした。米国はロシア、ウクライナ双方に最新の和平案を示し、合意を探る見通しだ。

トランプ氏は投稿で、米国が提示した当初の和平案について双方の意見を取り入れた結果、「残る意見の相違はわずかだ」と主張。「我々のチームは戦争を終わらせるために大きな進展を遂げた」とも強調した。

ウィトコフ氏は８月の訪露時にプーチン氏と会談し、米アラスカ州での米露首脳会談実現につなげた。今回、トランプ氏の娘婿であるジャレッド・クシュナー元大統領上級顧問も同席する見通しという。

トランプ氏は投稿で、ウクライナとの高官協議に加わったダン・ドリスコル陸軍長官にウクライナ側と再び会談するよう指示したことも明かした。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２５日、同国を支援する「有志連合」のオンライン会合で、和平案を議論するため「トランプ米大統領と会う用意がある」と表明した。ロシアが占領するウクライナ領土の扱いをトランプ氏との直接会談で協議したい意向だ。

だが、トランプ氏はウクライナ側に合意受け入れの圧力を強めている。

トランプ氏は２５日、大統領専用機内で記者団に対し、ウクライナに示していた今月２７日までの和平案合意期限は撤回する考えを示したものの、ゼレンスキー氏が訪米して自身との会談を希望していることに関しては、「彼は来たがっているが、まず合意を成立させるべきだ」とクギを刺した。修正作業中の和平案については、ウクライナとロシアの境界線に関する議論が行われているとも説明した。

一方、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は２５日の記者会見で、和平案が８月の米露首脳会談での協議内容を反映しない方向で修正された場合、「根本的に異なる状況になる」と述べ、拒絶する可能性を示唆した。公式ルートでは修正案を受け取っていないとも主張した。