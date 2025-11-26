日中関係も論戦に…高市首相が初の党首討論　立憲・野田代表「痛快な答弁はむしろ危ういと感じる人も」スパイ防止法や年収の壁も

国会で26日午後、高市首相が就任してから初めてとなる党首討論が開かれます。

野党の党首らと交わす1対1の論戦の見通しについて、国会記者会館から、フジテレビ政治部・杉山仁実記者が中継でお伝えします。

高い支持率の高市内閣を攻めあぐねている野党にとっては、反転攻勢のきっかけにできるかが焦点となります。

立憲民主党・野田代表：

痛快な答弁イコール正しいとは思わない。むしろ危ういと感じる人もいる。しっかりとただしていきたい。

午前10時半ごろ、FNNの単独取材に応じた立憲民主党の野田代表は、「冷え込んだ日中関係をどうするのかは大事なテーマだ」と述べた上で、21兆円を超える規模となった経済対策や、政治資金規正法の改正についてもただす考えを示しました。

一方、国民民主党の玉木代表は、いわゆる「年収の壁」のさらなる引き上げを求めるとしていて、議員定数削減も取り上げる見通しです。

また、野党に転じた公明党の斉藤代表も質問に立ち、「非核三原則」の堅持を迫る考えです。

そして、参政党の神谷代表にとっても初めての党首討論で、25日に提出したスパイ防止法案について「首相の考えを確認したい」としています。

党首討論は、午後3時から行われます。