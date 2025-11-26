かわいいと思う「北海道・東北地方の図柄入りナンバープレート」ランキング！ 「山形」に11票差の1位は？【2025年調査】
ご当地の魅力をデザインに込めた図柄入りナンバープレートは、地域の個性を感じさせる小さなアートのような存在です。色づかいやモチーフのかわいらしさに惹かれる人も多く、車に付けるだけで旅気分を味わえるのも魅力。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日、全国の10〜70代の男女250人を対象に、「地方版図柄入りナンバープレート（北海道・東北・関東地方）」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、かわいいと思う「北海道・東北地方の図柄入りナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは、「さくらんぼのモチーフが非常に愛らしく、ポップでかわいい」（40代女性／愛知県）、「さくらんぼの赤い実がポップで愛らしく、見ているだけで明るい気持ちになれるから」（30代女性／東京都）、「つやつやしたサクランボはおいしそうですし、かわいいと思います」（60代男性／新潟県）などの声がありました。
回答者からは、「親子の秋田犬がこちらを向いている姿が可愛らしいと思うからです」（60代男性／愛知県）、「親子が並んで歩く姿で目線が見る人の方向を向いているのが可愛いおもわずじっと見てしまいそう」（50代回答しない／大阪府）、「地元のナンバープレートながら、世界一カワイイと思う」（40代女性／秋田県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
