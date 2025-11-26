金利0.85％の「オリックス銀行 eダイレクト定期預金」に100万円を1年間預けたら、利息はいくらもらえる？
Q. 金利0.85％の「オリックス銀行 eダイレクト定期預金」に100万円を1年間預けたら、利息はいくら？「金利0.85％の、オリックス銀行 eダイレクト定期預金 スーパー定期が気になっているんですが、100万円を1年間預けた場合、利息はいくらになるでしょうか？」（匿名希望）
A. 年0.85％なら税引前8500円、20.315％の税金を差し引いた後の受取額は約6774円です定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、オリックス銀行 eダイレクト定期預金のスーパー定期（1年・金利0.85％）は注目度が高い商品です。メガバンクの1年ものが約0.275％であることを考えると、かなり高水準の金利を維持しているといえるでしょう（いずれも、2025年11月時点）。
一方、メガバンクの定期預金（年0.275％）では、税引前で2750円、税引後ではおよそ2192円となり、約3倍の差が生じます。
新規口座開設の場合は、1年ものが金利1.20％にオリックス銀行は、元々山一信託銀行として設立されましたが、親会社である山一證券の廃業後、オリックスグループの一員となりました。現在はインターネット取引を中心とすることで運営コストを抑え、その分を金利などに反映させた商品を提供しています。
「eダイレクト定期預金」は同行の主力商品の1つで、100万円から預け入れが可能です。新規で口座開設をする場合は、「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」が適用され、1年ものが金利1.20％となるため、よりおトクになります。
定期預金は、預金保険制度により1000万円までの元本とその利息が保証されており、着実に資産を運用できる商品です。ただし、途中で解約すると適用金利が大幅に下がってしまうので、当面使う予定のないお金を預け入れるようにしましょう。
