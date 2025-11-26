12月3日、10日に放送される『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）の第4弾出演アーティストが発表された。

今回出演が発表されたのは、AI、シナモロール＆リトルツインスターズ、はぴだんぶい、東方神起、back number、ポムポムプリン＆マイメロディ＆クロミ、三浦大知の7組。

3年ぶりの番組出演となるback numberは、テレビ初披露となるドラマ『海のはじまり』の主題歌「新しい恋人達に」と「ブルーアンバー」の2曲をスペシャルステージで披露する。

また、番組にはサンリオのキャラクターが集結。第1夜に登場する、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルからなるキャラクターユニット はぴだんぶいは、初めてのラップに挑戦しながらお互いを紹介し合う楽曲「はぴだんぶい！！！」を披露。シナモロール＆リトルツインスターズは、乃木坂46の選抜メンバーとともに大滝詠一の「君は天然色」をパフォーマンスする。第2夜に登場するポムポムプリン＆マイメロディ＆クロミは、「倍倍FIGHT!」をCANDY TUNEとコラボで披露する。

また、東方神起はOriginal Loveの名曲「月の裏で会いましょう」を披露。さらにBE:FIRST MANATO、SHUNTOとのコラボレーションで尾崎豊の「OH MY LITTLE GIRL」を歌い上げる。

AIは、2006年にリリースしたダンサブルな楽曲「I Wanna Know」を披露。三浦大知はWEST. 桐山照史とともに布施明の「君は薔薇より美しい」をコラボでカバーする。

（文＝リアルサウンド編集部）