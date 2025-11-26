新世代のボカロP・はろける氏が最新MV『目撃！テト31世』を公開！ 重音テト＆雨衣の爆速掛け合いが中毒性バツグン

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『目撃！テト31世／雨衣・重音テトSV』というはろける/Hallo Celさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

名画も秘宝も絶〜っ対奪ったりなんてしないんだからね？ ほ、本当だよ？

目撃！テト31世／雨衣・重音テトSV

ボカロPのはろける（Hallo Cel）さんが、最新作『目撃！テト31世』を公開しました。はろけるさんは2024年に『キャンディークッキーチョコレート』を投稿し、VOCALOID伝説入り（ニコニコ動画で100万再生）を果たした実力派です。今作も早々に10万再生を突破するなど大きな反響を呼んでいます。

今回の作品は、いつもの“ハロウィーンテイスト”に“怪盗アニメ”の要素を掛け合わせたハイテンションな世界観。怪盗役の重音テトと、探偵役の雨衣（うい）の掛け合いが目まぐるしく展開される、賑やかでかわいらしい楽曲です。

動画は、テトの「君の一番かわいいところな〜んだ？」という問いかけから始まります。これに雨衣が「かかと？」と返すなど、漫才のようなテンポ良いやり取りが続き、序盤から視聴者を一気に引き込みます。

怪盗と言えば“予告状”。テト31世も例に漏れず、「今からボクは、おまえらの█████をいただきに参上します！」と高らかに宣言します。伏せ字で煽るあたり完全に怪盗ムーブ……かと思いきや、テトの真の狙いは“名画”でも“秘宝”でもないことが明らかになります。

テトは、雨衣にどうしても伝えたいことがあると言い出します。そして突然「おかしなこと言ってもいい？ ボクと結婚してくれ！」とまさかの求婚。対する雨衣は作り笑顔で「お前と、結婚、するわけないんだがー？」と食い気味に拒絶します。そこから「ぬあああああああああ！」というテトの絶叫へ至るまで、一気に畳みかけてくるような構成は実に見事です。

楽曲面では、サビに並ぶ「PARTY」「PUMPKIN」「ZOMBIE」の連呼が強烈なインパクトを残します。英語と日本語が入り混じって突き進むリズム感が、独特の中毒性を生み出しています。

またポップなイラスト、コミカルな映像編集も印象的です。音楽・イラスト・映像のすべてを、動画投稿時点で19歳のはろけるさんがひとりで手掛けている点も驚きです。

ニコニコ動画やボカロ文化に親しんでいる人なら思わずクスッとしてしまう“小ネタ”も随所に散りばめられており、細部まで遊び心に満ちた作品。可愛くて、情熱的で、ちょっと（かなり）抜けている怪盗テトの活躍を、ぜひ動画で体感してみてください。

視聴者コメント

かわよー！

この雨衣の声本当に好き

流行る

伸びろ！

大好き

文／高橋ホイコ