りんか＆米澤りあが「CAFE LATORY ROOM」に来場！ カフェラトリーの世界観に「お姫様になった気分でした」
インフルエンサーのりんかと米澤りあが、「ブレンディ（R）カフェラトリー（R）スティック」の濃厚な味わいと世界観を体感できる体験型イベント「ほんのり幸せをあなたに『CAFE LATORY ROOM』」に来場。「ブレンディ（R）カフェラトリー（R）」が提供する“ほんのり幸せ”な気分を体感した。
【動画】「カフェラトリーでほんのり幸せチャージ 今日好き」篇（30秒）
■今の気分に合わせたお気に入りの一杯を診断！
ABEMAの大人気恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」と「カフェラトリー」のタイアップCMに出演し、Z世代から絶大な人気を誇るインフルエンサーのりんかと米澤りあ。
11月14日（金）から24日（月・祝）まで開催されていた体験型イベント「ほんのり幸せをあなたに『CAFE LATORY ROOM』」に、りんかと米澤2人そろって来場。ワインレッドのカーテンを開けると広がる「カフェラトリー」の特別な空間にワクワクした表情を見せた。
受付では、17種類のカフェメニューの中から“今の気分に寄り添う一杯”を選ぶ診断チャートを体験。米澤は、迷ったあまり、スタッフに「ナッツとショコラ、どっちがいいと思いますか？」と尋ねるも、最後は「ナッツにします！」と決断し、りんかとともに17種類のカフェメニューから気分に合わせた一杯を選ぶ過程を楽しんだ。
続いては、鍵をドリンクの提供口に置くとテーブルが輝く演出が。これには「すごい！キラキラ！」と期待感を見せた2人。診断の結果、りんかは「濃厚抹茶ラテ」、米澤は「濃厚ピスタチオホワイトショコララテ」が提供された。2人とも「カフェラトリー」の世界観の中で、気分に合った特別な一杯をイベント限定のサブレとともに堪能し、“ほんのり幸せ”な時間を過ごせた様子だった。
イベント体験後のインタビューでは、りんかは「全部かわいすぎて入った瞬間お姫様になった気分でした」と世界観についてコメント。米澤は「1番のおすすめは『濃厚ピスタチオホワイトショコララテ』ですが、『芳醇ピーチティー』も甘めでお気に入りです！」とお気に入りの「ブレンディ カフェラトリー スティック」を教えてくれた。
【動画】「カフェラトリーでほんのり幸せチャージ 今日好き」篇（30秒）
■今の気分に合わせたお気に入りの一杯を診断！
ABEMAの大人気恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」と「カフェラトリー」のタイアップCMに出演し、Z世代から絶大な人気を誇るインフルエンサーのりんかと米澤りあ。
受付では、17種類のカフェメニューの中から“今の気分に寄り添う一杯”を選ぶ診断チャートを体験。米澤は、迷ったあまり、スタッフに「ナッツとショコラ、どっちがいいと思いますか？」と尋ねるも、最後は「ナッツにします！」と決断し、りんかとともに17種類のカフェメニューから気分に合わせた一杯を選ぶ過程を楽しんだ。
続いては、鍵をドリンクの提供口に置くとテーブルが輝く演出が。これには「すごい！キラキラ！」と期待感を見せた2人。診断の結果、りんかは「濃厚抹茶ラテ」、米澤は「濃厚ピスタチオホワイトショコララテ」が提供された。2人とも「カフェラトリー」の世界観の中で、気分に合った特別な一杯をイベント限定のサブレとともに堪能し、“ほんのり幸せ”な時間を過ごせた様子だった。
イベント体験後のインタビューでは、りんかは「全部かわいすぎて入った瞬間お姫様になった気分でした」と世界観についてコメント。米澤は「1番のおすすめは『濃厚ピスタチオホワイトショコララテ』ですが、『芳醇ピーチティー』も甘めでお気に入りです！」とお気に入りの「ブレンディ カフェラトリー スティック」を教えてくれた。