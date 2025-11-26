「ローソン」×“生クリーム専門店”コラボ商品を正直レビュー！ もっちり生地＆たっぷり生クリームのどら焼きが感動レベル
「ローソン」のスイーツブランド「Uchi Cafe」より、11月25日（火）から、生クリーム専門店「Milk」とコラボレーションしたスイーツ3品を全国で発売。今回クランクイン！トレンドは、優しい甘さと濃厚ミルクの風味が楽しめる3品を実際に食べてみたので正直にレビューします。（取材・文・写真＝西門香央里）
【写真】クリームたっぷりの断面が最高！ 「Milk」コラボ商品食べてみた
■ミルク感をしっかり感じる
今回登場するのは、生クリーム専門店「Milk」とコラボした、生クリームや練乳を使ったコクのあるミルク感を楽しめる、冬にぴったりのスイーツ。
まず最初に食べた「MILKどらもっち」は、個人的に3品の中で1番のお気に入り。もっちりとしたどら焼き生地の中に、生クリームで仕立てたコク深いクリームと濃厚ミルクソースを2層でたっぷりサンドしていて、ひと口食べると“もちっ、ふわっ、とろっ”の食感が一気に押し寄せてきます。
生地自体にもほんのり甘さがあり、ミルク好きにはたまらない満足感。見た目以上にボリュームもあり、「また食べたい！」と思わせる一品でした。
続いて紹介する「ふわもち生シフォンMILK」は、ふわふわでもっちりとした食感の柔らかいシフォン生地に、濃厚な生クリームを配合したクリームと練乳ソースを使用していて、ミルクの優しい甘さがふんわり広がります。見た目よりも重くないちょうどいい量で、休憩のおやつにぴったりなスイーツに仕上がっています。
最後の「白いクリームタルト（チーズクリーム）」は、北海道産生クリームとコンデンスミルク入りのホイップクリームに加えてマスカルポーネ入りチーズクリームをたっぷりのせたタルト。甘さとチーズのコクのバランスが絶妙なデザートです！ サクッとしたタルト生地としっとりクリームのコントラストも良く、ティータイムにオススメしたい味わいでした。
いずれもミルクの風味を存分に感じられる仕上がりで、甘党の方にはもちろん、軽いスイーツを求めている人も食べやすいでしょう。ほっと一息つきたい時にぜひチェックしてみては？
