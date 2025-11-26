「人生初の試み」は裏目に…マンC指揮官ペップ、レバークーゼンに完敗で猛省「やりすぎた。度を越していた」【CL】
現地11月25日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第５節で、ペップ・グアルディオラ監督が率いるマンチェスター・シティが、ブンデスリーガの強豪レバークーゼンとホームで対戦。23分と54分に失点し、０−２で今大会初黒星を喫した。
３日前に敵地でニューカッスルと戦ったばかりのシティは、大胆なターンオーバーを敢行。先発11人のうちニコ・ゴンサレスを除く10人を入れ替え、アーリング・ハーランドやフィル・フォーデンらは途中出場した。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、グアルディオラ監督は試合後、結果的に裏目に出た自身の策に触れ、「勝っていれば問題なかった。だから、おそらく（入れ替えた人数が）多すぎたかもしれない」と語った。
「２、３、４日おきに試合がある状況では...とはいえ、結果を見る限り、おそらくやりすぎだったのだろう。私は長いシーズンを見据え、全員を起用すべきだと常に考えている。だが、おそらくやりすぎだった」
シティ在任10年の名将は猛省。「アーリングを毎回95分間起用はできないが、今回はやりすぎだった。私の人生で初めての試みは、度を越していた」と反省の言葉を繰り返した上で、送り出した選手たちのパフォーマンスを次のように分析した。
「我々が想定していた内容ではなかった。全責任は私が取るが、先発した選手たちは卓越した選手たちだ。ただ、最高峰で必要とされる何かが欠けていた。
選手たちは非常に良くやった。我々にも良いプレーはあったし、チャンスも作った。だがそれは半端なチャンスで、常にブロックや何かが立ちはだかった。『よし、攻める時だ、守る時だ』という確信が欠けていた。動きを作り出す決断力や、我々にできる状況を作り出す意志が足りなかった。そういう時もある」
タレント揃いのシティだが、現状２チーム分作れるほどの選手層はなさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ペップらはまるで別人？あまり変わらない？スーパーレジェンドたちの今と昔を徹底比較！
