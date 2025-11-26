雷直撃か…観覧車の復旧めど立たず　エキスポシティの「OSAKA WHEEL」動力システム、かなりの部品やプログラムに破損

日本一の高さを誇る観覧車で、乗客２０人が最大９時間閉じ込められ未明に全員が救出されました。



雷が直撃した可能性があり、動力システムのかなりの部品やプログラムが破損し、再開のめどはたっていないということです。



２５日午後５時半ごろ、大阪・吹田市のエキスポシティにある大観覧車「ＯＳＡＫＡＷＨＥＥＬ」が緊急停止し、ゴンドラに乗っていた男女２０人が閉じ込められました。



消防による救助活動で、約９時間後の午前２時半過ぎまでにすべての乗客が救助され、２０代の女性１人が寒さによる震えなどを訴え病院に運ばれました。





その後の、運営会社への取材で、緊急停止から復旧を試み、救出につながるまでの状況がすこしわかってきました。・外形に破損はありませんが、直接の原因は落雷とみられます。・商業用電源が落ちて緊急停止。すぐ電源復旧するも、観覧車の動力をコントロールするシステムに不具合が発生し、自動運転して救助するのは難しくなったということです。・ゴンドラ内の冷暖房機器も使用できない状態となりました。・システム復旧のため深夜に入ったメーカー担当者の見立てでは、かなりの部品やプログラムが破損していたということです。・こうしたことから、観覧車の営業再開の目途は立っていません。雷が直撃したかどうかは、今後確認していくということですが、その可能性はあるということです。