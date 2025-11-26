タレントの若槻千夏（41）が、25日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）で、自身の人生に影響を与えた占い師について語った。

占い師の助言で結婚を決めたという若槻は、「占い師の人が今の旦那さんを推してくれなかったら、好きっていうスイッチは入ってない」と告白。しかしタレント・指原莉乃から「その占い師の人とは今もまだ、ご縁は続いてるんですか？」と聞かれると、若槻は「これはちょっと、長くなる」と苦笑いした。

そして「私は17歳の時から、この占い師さんに全部見てもらってて」と回想。「仕事だけだったんだけど、恋愛も見てもらった。そしたらことごとくダメな人ばっかり」と振り返り、その占い師は関西出身だと説明。「アパレルブランドをやることになって、久々に仕事の（話）を持っていったら、“そんなことより、この中に結婚相手がいるよ”って」とアドバイスされたという。

「それで“どの人ですか？”って言ったのが、今の旦那さん」と若槻。のちに夫となる男性に対し、「初めましての時に、“どうやら結婚相手です”」とあいさつしたといい、そこから若槻が食事に誘ってアプローチ。占い師に毎回アドバイスをもらいながら、1年後に結婚した。

しかし「凄くいい話なんだけど、そこから行ってなかった」と告白。「でも結婚が決まったからお礼が言いたい。その占い師の人は、アポが全然取れない人。お礼の品だけ持って、いなかったら玄関に掛けとけばいいやって感じでアポなしで行った」と打ち明けた。

久しぶりに訪問すると、なんと占い師は引っ越し作業中。「大阪に戻る」という占い師は、その理由を「私が占った人が、全員幸せになったっていうカードが出たから」と説明。「私が最後なの！」と驚きの体験を語る若槻に、話を聞いていた指原は「でも若槻さん、テレビでウソつくもん」とツッコミ。若槻は「ねえ、これホントだから」と全力で否定していた。