お笑い芸人のキンタロー。（44）が25日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。姉妹ゲンカが収まった驚きの理由を明かす場面があった。

5歳の長女と3歳の次女の2人の娘を持つキンタロー。は「やっぱりいまだにうちは姉妹ゲンカが絶えなくて」と告白。「最近次女がおしゃべりがうまくなってきたのを境に、女の戦いが凄過ぎて」と苦笑した。

以前は長女だけをスーパーに連れて行くこともあったというが「今そんなことしたらもう玄関で泣き崩れて。“もうママと寝てあげない！”って」と怒らせたこともあったとした。

2人がケンカをすると鬼の形相をしてみせ「鬼が来るよ！」となだめていたが、「やり過ぎて効かなくなって」と最近は「警察が来るよ！」と言うようになったという。

同じくゲストのモデル・西山茉希が「子供たちも賢くなるから、“来ないじゃん！”ってなるじゃん」と心配すると、キンタロー。は「そう思った頃に運良く、たまたま家の前にパトカーが止まってたの」と回顧。

「見てごらん、2人ケンカするから家の前に来ちゃったよ」と娘らに話しかけると、「そ、そんなわけないじゃん」と半信半疑の様子だった。そこで警察官に「こんにちわ〜」と話しかけ、「ねえ私が言うこと聞かないから呼びましたよね」と続けると、警察官も「そうそうそうそう」とノリノリで応えてくれたとした。

娘たちはすぐさま「いい子にするから」とおとなしくなったと言い「効き目があって」と笑顔で振り返った。