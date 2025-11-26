ドジャースの大谷翔平投手（31）が来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場を表明したことで、隣国の韓国メディアは完全に“白旗モード”となった。

大谷は24日（日本時間25日）に自身のインスタグラムで「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と記し、次回大会の参戦を表明。この日、報道各社のオンライン合同インタビューでも「球団からは許可が出ているので、昨日発表したという感じです」と明かし「前回初めて出場して素晴らしい大会でしたし、前回以上に来年WBCも素晴らしくなるんじゃないかなと思うので、選ばれること自体、光栄なことなので楽しみにしたいなと思います」と大会を心待ちにした。

大谷の参戦表明を受け、WBCで侍ジャパンと同じC組に入り、1次ラウンドで戦うこととなる韓国メディアは諦めムードで報じた。

韓国メディア「スポーツ朝鮮」は「韓国にとっては非常事態だ」と記し、大谷の参戦により、山本由伸や佐々木朗希ら他のメジャー選手も出場する「雰囲気が醸成された」と指摘。「大谷の出場が確定したことで、日本戦の勝利がさらに遠のいた」と“白旗”をあげた。

韓国代表は前回2023年大会まで3大会連続で1次ラウンド敗退と近年は不振が続いている。26年の第6回大会では日本と同じ1次ラウンドC組に入り、日本の他、台湾、オーストラリア、チェコと戦う。