（CNN）米国の国防長官や中央情報局（CIA）長官を務めたレオン・パネッタ氏は25日、ウクライナは和平合意成立の可能性を高めるため、「おそらく」北大西洋条約機構（NATO）加盟を目指さない方針を示すべきだとの見解を示した。

パネッタ氏はCNNの取材に対し、「NATOには当然NATO独自のルールがあり、それが適用される。NATOは新規加盟国を募るべきでない、と基本路線として言うのは実行が難しい」と語った。

「従っておそらく、今回の状況に対処する最善の方法は、ウクライナの側から現時点では加盟を求めないとの方針を示すことだろう。むしろ、EU（欧州連合）加盟を目指す方が今の状況ではより理にかなっている」（パネッタ氏）

米ニュースサイト「アクシオス」が先週最初に報じたところによると、米国が支持していた当初案では、ウクライナはNATO加盟の野心を放棄すべきだと述べていた。協議の内容を直接知るウクライナの情報筋は、この要求は受け入れられないと説明した。

パネッタ氏は「これは微妙な問題。受け入れ可能な対処方法が見つかると思う」と述べつつ、和平は「降伏を通じて」達成するべきではないと指摘した。

ただ、NATO問題で「ロシアにこうした変更を受け入れさせるのは困難だろう。それを考えると、我々は和平交渉の成立には程遠い状況にある」としている。