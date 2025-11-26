シンガーソングライターのaikoさんが2025年11月22日、自身の公式Xで50歳の誕生日を迎えたことを報告しました。

【写真を見る】【aiko】「これからも元気に愉快に面白く生きていきます」 50歳の誕生日報告に「aiko ちゃん 50 に見えない」「永遠の少女すぎる」など反響続々

aikoさんは「今日50歳になりました！」と書き出し、今後の抱負として「これからも元気に愉快に面白く生きていきます」と綴っています。





投稿には、額縁を持つaikoさんの写真も添えられていました。額縁の中には『ぼくらの花 愛子』と筆文字で書かれており、誕生日を記念するプレゼントのひとつと思われます。写真の背景には楽器が見え、リハーサル会場での撮影であることがわかります。





また別の写真では、Vサインをしながら微笑むaikoさんの姿も。白いシャツに金色の「HAPPY BIRTHDAY」と書かれたカチューシャをつけた爽やかな表情で、カメラに向かって笑顔を見せています。





そして、誕生日当日は、リハーサルで過ごしていたことも明かしており、「今日はリハーサルで大好きなみなさんと一緒にいられて幸ネス」とコメント。充実した誕生日を過ごした様子がうかがえます。



この投稿に、「aikoが50歳！？36歳くらいかと思ってたよ」「aiko ちゃん 50 に見えない」「50歳って最強のイケてるお姉さん年齢じゃん！もう無敵すぎる」「50歳とは思えない可愛さとパワー…永遠の少女すぎる」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】