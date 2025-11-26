【ELDENRING NIGHTREIGN The Forsaken Hollows】 12月4日 発売予定 価格：1,760円

フロム・ソフトウェアは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用協力型サバイバルアクション「ELDEN RING NIGHTREIGN」のDLCコンテンツ「The Forsaken Hollows」を12月4日に発売する。価格は1,760円。

「ELDEN RING NIGHTREIGN」の追加コンテンツ「The Forsaken Hollows」では、2人の新キャラクターと2体の標的（ボス）、そして新たな地変が登場する。最新映像では新キャラクターのアクションなどが公開され、ボスらしい姿も確認できる。

Victory requires more than brute strength.

To bring an end to the Night, one must first understand its making.#ELDENRING #NIGHTREIGN The Forsaken Hollows launches on December 4, 2025. pic.twitter.com/U2eqh3upTk - ELDEN RING (@ELDENRING) November 25, 2025

【ELDEN RING NIGHTREIGN The Forsaken Hollows | Scholar Character Trailer】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2025 FromSoftware, Inc.