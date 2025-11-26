オリックス・山下舜平大投手が２６日、大阪市此花区の選手寮で契約更改交渉に臨み、６００万円ダウンの年俸３０００万円でサインした（金額は推定）。「シーズン中にダウンは覚悟していたので、交渉はせず。『来年、頑張ります』という感じで」と、わずか１０分ほどで交渉を終え、決意を新たにした。

５年目の今季は、開幕前に成長過程による腰のコンディション不良を発症。地道なリハビリの日々を経て、復帰戦となった９月７日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）では５回３安打２失点、１１奪三振の衝撃を残した。同２８日の楽天戦（同）では３８８日ぶりの白星を挙げるなど、４試合で１勝１敗、防御率１・２５。「試合数は投げられなかったので、全く納得のいくシーズンは送れていない。リハビリ期間が長かったので、この時間を無駄にしないように、継続して来年のシーズンに向けて頑張っていきたい」と振り返った。

６年目で迎える来季こそは、自身初のシーズン完走が目標。「１年間、けがをせずにローテーションを守ることを第一に考えて。リーグ優勝、日本一をしたいので、そこに全力で貢献できるように頑張りたい」と宣言した。