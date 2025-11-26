秋のサンマ尽くしが贅沢すぎる　落ち着いた空間で味わう吟味された料理、至福の時間だった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・飯田橋の老舗の居酒屋『居酒屋秋刀魚』です。

サンマが旨いからと、常連が付けた呼び名がいつしか店名に

「さんまずし」がおいしいことから、「今夜、秋刀魚に行こう」が常連の合言葉に。そこから店名も『秋刀魚』になったという逸話を持つ。

鮨職人だった初代が店を始めて40年、現在は2代目が厨房に立つ。魚河岸との縁も深く、質のいい魚が揃うため、刺身は一年を通して旨い。

さんまずし1200円、さんまの刺身1500円、深蒸し煎茶ハイ500円

『居酒屋 秋刀魚』（手前）さんまずし 1200円、（奥）さんまの刺身 1500円、（ドリンク）深蒸し煎茶ハイ 500円 この店の名物、大きなサンマを使った自家製の「さんまずし」は通年食べられる。サンマが出回る時季には刺身も登場する

とくに秋にはサンマ尽くしが楽しみで、「今年は豊漁だそうですよ」と店主の山風呂真之さんもにっこり。脂ののったサンマは、刺身はもちろん塩焼きもおすすめだ。

落ち着いた渋い風情は大学生向きではないが、理科大の教授が「こういう店を知っておきなさい」と学生達を連れて来ることも。そうやって社会に出た学生達にも大切に受け継がれている。

『居酒屋 秋刀魚』店主 山風呂真之さん

店主：山風呂真之さん「おいしいビールのために管理から注ぎ方まで徹底的にこだわっています」

『居酒屋 秋刀魚』奥に厨房が見えるこじんまりした空間

飯田橋『居酒屋秋刀魚』

［店名］『居酒屋秋刀魚』

［住所］東京都千代田区富士見1-7-7ニュー東和ビル1階

［電話］03-3264-4170

［営業時間］17時〜23時（22時LO）

［休日］日・祝

［交通］JR総武線ほか飯田橋駅西口から徒歩4分

撮影／貝塚隆、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

