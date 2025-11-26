日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は11月21日、公式Instagramを更新。自身初の年間女王を決めたプロゴルファーの佐久間朱莉（25）の動画を公開した。

投稿された動画は、大王製紙エリエールレディスに出場した際のもの。ベージュ色のミニスカートに紺の長袖ウェアを着用した佐久間は、真剣な表情でさまざまなショットを披露している。

ホールアウト後の2025年メルセデス・ランキング1位が確定した会見で、大きな花束を贈られた佐久間は思わず顔をおおった。記者からの質問に答える佐久間は、「本当にみなさんのおかげで、たくさんの方が勝てるよと言ってくださった。何とか自分も気持ちを奮い立たせて、たくさん練習してよかったと思います」と感謝を述べつつ、あふれる涙をぬぐってる。

この投稿には、河本結（27）から「強かった！本当に！ しゅりちゃんおめでとう」 というお祝いの言葉が寄せられた。

また、Instagramユーザーからは、「年間女王おめでとうございます 嬉しくて泣ける～」「どんな逆境にもめげずにラウンドして常に強い佐久間選手だなと感じてずっと応援していました さすがの一言です！」「ファンになって、こんなに嬉しい日はないです 去年の涙があったからこその年間女王」といった喜びのコメントが寄せられている。