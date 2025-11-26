村山由佳「“動物を使った感動もの”を超える小説にしたかった」最新刊『しっぽのカルテ』への思い【インタビュー】
愛猫家として知られる村山由佳さんが、11月26日に動物病院を舞台にした小説『しっぽのカルテ』（集英社）を上梓した。
信州の森に囲まれた「エルザ動物クリニック」は、凄腕の獣医師だが少々変わり者の北川梓院長を含めて、4人が働く女性ばかりの動物病院。新米の受付事務スタッフ・真田深雪を主軸に、日々運び込まれる動物とその飼い主をめぐる物語が描かれる。猫、犬、インコ、ウサギ、馬……かけがえのない命をいかに救い、いかに看取るのか。「動物もの」というワードから想像するありきたりな感動ものとは一線を画す、生と死の深奥に迫った小説になっている。作品に込めた思いを、村山さんにうかがった。
──『しっぽのカルテ』は、動物病院を舞台にした物語です。この小説は、どのような経緯で生まれたのでしょうか。
村山由佳さん（以下、村山）：小さい頃から動物を飼っていたため、私にとって動物は身近な存在でした。ですが、生き物を飼うことを中心に据えた小説は、ほとんど書いたことがなかったんですね。そろそろ書けるのではないかと思い、『小説すばる』での連載が始まるにあたって「動物病院のお話を書かせてもらえませんか？」と担当編集者に相談しました。
──これまで、どんな動物と暮らしてきたのでしょうか。
村山：物心ついた時には、家に犬と猫がいました。と言っても、昔の話ですから犬も猫も室内飼いではありませんでしたし、病気になったらそれまで。小学生の頃に飼っていた猫が、脚が半分ちぎれた状態で家に帰ってきた時、初めて親に泣きながらお願いして動物病院に連れて行ってもらいました。それが、私にとっての動物病院初体験でしたね。
40代の頃には、農場暮らしをしていたこともあります。当時は、鶏やウサギ、犬、猫、2頭の馬を飼っていました。私にとっては、馬もとても近い存在なんです。
──森に囲まれた「エルザ動物クリニック」では、女性院長の北川梓とふたりのベテラン看護師が働いています。そこに受付・事務として働きはじめたのが、主人公の真田深雪です。前職では人間関係のトラブルに見舞われ、母親との折り合いも良くありません。彼女はどのような存在として描きましたか？
村山：北川院長が自信満々な人なので、彼女を主人公にしてしまうと話が回らないと思ったんです。すべて自分流に解決していく人なので、何か起きてもほんの数行で話が終わってしまいますから（笑）。
そんな院長とは対照的に、深雪は自信がなくいろんなことに迷う人。彼女は、私にとても似ています。彼女と各話に登場する動物のオーナー、ふたつの視点を混ぜながら、物語を書いていきました。
──深雪と村山さんは、どういった部分が似ているのでしょう。
村山：すぐに周りと比べてしまうところ、自分に自信を持つのがへたなところ、「人に迷惑をかけているんじゃないか」「私が話している間に、相手の時間を奪っているんじゃないか」とぐるぐる考えてしまうところ……。そういう面倒くさい性格がよく似ています（笑）。
──村山さんにそんな一面がおありとは。こうした深雪と正反対なのが、北川院長です。彼女は獣医師としての腕は確かですが、ぶっきらぼうでブレずに我が道を行く人ですね。
村山：いざ書き始めてみたら、突然あんな人が参上しました（笑）。院長のようなタイプは、私から一番遠いところにいます。動物に対する思いは似通っていますが、あそこまで我が道を行くことは私にはできません。「こんな人がそばにいてくれたら心強いだろうな。動物たちも幸せだろうな」という願いや祈りを具現化し、憧れを持って描きました。
■出し惜しみすることなく、冒頭2章で生と死を描き切る
──この小説は、全5章で構成されています。第1章の「天国の名前」は、建築職人の土屋高志が瀕死の子猫を見つけ、クリニックに飛び込んでくるお話です。
村山：まずは「エルザ動物クリニック」がどのような病院なのか、読者に伝えなければなりません。そこで高志を登場させ、外部の視点から病院を描くことに。1章で退場させる予定でしたが愛着が湧き、「もうちょっと出る？」とその後も登場することになりました（笑）。
高志にとって、一番身近な動物は猫。かつてゾロという飼い猫を見送り、あまりにつらすぎて「もう動物は飼えない」と思っています。こうしたつらさを抱える人に飼われる動物は幸せなはずですが、なかなか勇気を持てない高志の気持ちもよくわかるんですよね。まずは、こうした葛藤を書くところから始めたいと思いました。
──章題にもなっている「天国の名前」をめぐるお話が、とても印象的でした。亡くなったペットが天国に行く時、門番に自分の名前を申告するのだとか。その際、「僕の名前は〈カワイイ〉です」「私は〈カシコイ〉です」と飼い主から生前かけられ続けた言葉を、自分の名前だと思い込んでいるというエピソードです。あの話は、動物好きの間ではよく知られているのでしょうか。
村山：連載を始める1年ほど前に、この話を知ったんです。もしそうだったらなんて素敵だろうと思いましたし、ペットを見送った経験のある人なら「きっとあの子もそう名乗っているに違いない」と思うはず。でも、それを“いい話”として語ってしまうと、泣かせにかかっているようですよね。そこで、北川院長の登場です（笑）。
──それに対し、高志が「自分の飼い猫ならこう名乗るだろう」と明かす名前が、また素敵でした。世界一優しい4文字ですね。
村山：うちの猫も、きっとこう名乗るだろうなと思って。私の場合は関西弁ですけれどね。ただ、周りの人によると、私は息を吐くように「かわいいかわいい」と猫に声をかけているようなので、やっぱり天国で名乗るのは〈カワイイ〉かな（笑）。
──続く「それは奇跡でなく」は、飼い犬の安楽死をめぐるお話です。こちらは、どのようにして生まれた物語でしょうか。
村山：飼い主や動物病院にとって、もっともつらい決断は最期の時を自分で決めること。病気や老いで弱っていく愛犬を見送るのも切ないですが、「これ以上苦しませたくない」という愛情から安楽死を選ぶのは、もっとつらいはずです。どうやって感情の折り合いをつけていくのか、その胸中を描こうと思いました。
私と同じく軽井沢で暮らしている作家さんの一人がやはり犬を飼っていらして、最期の時に安楽死の注射をするかしないかですごく悩まれて。ですが、結局注射をせずにすむタイミングで安らかに逝ったという話も、記憶に残っていました。私がもみじという猫を見送った時も、往診に来た動物病院の方々がお帰りになり、私と連れ合いだけになったほんの短い間に逝ってしまったんですね。まるですべてをわかっているかのように、「今しかない」というタイミングでこの世を去っていく。そんな動物の不思議さを、描いてみようと思いました。
──この1章と2章で、生きることと死ぬこと、命の根源にまで踏み込んでいますね。
村山：編集さんからも「2章で安楽死まで書くんですね。普通は最後に持ってくるテーマですよね」と言われ、「あ、やっちゃった！」と思いました（笑）。「次、何書こう」となりましたから。
──出し惜しみをしないんですね。
村山：昔、白洲正子さんが「『これは取っておこう』と出し惜しみをすると新しいものが入ってこない。惜しまず出したほうがいい」とおっしゃっているのを拝読して。私も、無計画にその時に書きたいものを書く。あとは、残りの持ちもので勝負するか、新しいものを入れるしかないという書き方をしています。
■最終章で降ってきた北川院長の生い立ち
──第3章「幸せの青い鳥」は、また違う角度のお話です。里沙が1年前に結婚した夫は、束縛がきつくモラハラ気質。結婚前から飼っているオキナインコに対しても、まったく関心がありません。そんな夫の不注意から、インコが危険な食べ物を口にしてしまい、北川院長のもとに運び込まれてきます。この夫が、絶妙に憎たらしいですね（笑）。
村山：書きながら腹が立ちました（笑）。最近「嫌知らず」という言葉を耳にします。相手が「嫌だ」と言っているのに、聞く耳を持たず受け入れてくれない人を指すそうです。
こうして名前がつくと、すとんと腑に落ちることってたくさんありますよね。例えば「毒親」や「毒母」という言葉もそう。きっと他にも同じような経験をした人がいるから、名前がつくのでしょうね。
──里沙が夫にされたことは、深雪の過去、彼女が受けた心の傷とも重なります。北川院長が、いつになく飼い主夫婦の関係に介入していくのも新しい展開でした。
村山：北川院長は、人間関係に興味がないから獣医師になったわけではありません。ただ、人との距離の取り方が独特なので、踏み込みすぎてしまうこともあります。彼女のように、不器用でも筋の通った行動美学がある人に惹かれますし、そういう人を描きたいなと思うんです。
──続く「ウサギたち」は、学校で飼育されるウサギと母親に育児放棄される少年を重ね合わせて描いています。
村山：子どもの頃、小学校にはウサギや鶏がいましたよね。ですが最近は、違う方法で命の大切さを学べるのではないか、狭い檻の中で動物を飼うのは虐待ではないかという考えから、動物を飼う小学校が減っているそうです。教員の負担も大きいですしね。その話を聞き、ウサギと少年の話を書きたくなりました。
──最終章「見る者」では、母親との関係や過去を乗り越える深雪の成長が描かれるとともに、北川院長の生い立ちも語られます。院長の過去については、最初から考えていたのでしょうか。
村山：いえ、まったく（笑）。モンゴルで育ったという生い立ちは、最後の最後にふっと降りてきました。
というのも、私は20年ほど前に、NHK BSの番組の企画でモンゴルを旅したことがあったんですね。遮るもののない平原を、3日ほどかけて馬で走るという初めての経験をしました。その記憶がふと蘇り、モンゴルなら書ける！ と思ったんです。
──北川院長の父親も獣医師で、モンゴルでは馬や羊を診てきました。時には、家畜を潰して食べることもあり、命と真摯に向き合ってきた様子がうかがえます。
村山：私が経験した旅でも、明日からは車も馬も入れない場所へ行くという前の晩に、車のヘッドライトの前でヤギを一匹潰したんですよね。残酷さはまったく感じず、荘厳な儀式を見ているようでした。彼らはこういうことをして日々生きているんだ、普段私たちが食べている肉もそうなんだと、体の中にすとんと落ちてきました。
北川院長くらいブッ飛んだ人は、きっと私たち日本人が普通では経験しないような出来事を体験しているはず。それもあって、モンゴル育ちという設定が降ってきた時には「これだ！」と思って、そこから全部がつながりました。
──モンゴルで育った北川院長は、走れなくなった愛馬を看取りました。この経験も、彼女に大きな影響を及ぼしたのではないでしょうか。
村山：そうですね。私も長距離の馬術競技「エンデュランス」を長年行っていたため、脚を折った馬の安楽死についてよく聞かされてきました。実情を知らない人ほど「かわいそう」と言いますが、馬は立てなくなったらもう生きられない。こうした事情についてもきちんと書きたいと思いました。
また、担当編集者と「北川院長はこの先恋愛をするんだろうか」と話し合ったことがあったんです。彼女の恋愛は、かつてモンゴルで愛した馬を見送ったことで終わっている。彼女にとっては、まさに馬が恋人だったのだと思います。
■最愛の猫もみじを見送った経験が、この物語を書かせてくれた
──「動物を飼うことを書きたい」という思いで始まった連載ですが、一冊書き終えた今、どのような思いがありますか？
村山：動物の飼い方は、人それぞれです。一人ひとり事情が違いますから、私が「せめてこうあってほしい」と思っても、必ずしもそれが正しいとも限りません。ただ、一度飼ったが最後、その動物は生活の中心になります。けして読者さんを啓蒙したいわけではありませんが、その責任の重さが伝わればいいなと祈るような気持ちで書きました。
──生きている命にも亡くなった命にも、あふれんばかりの愛を注いでいることも伝わってきました。
村山：ありがとうございます。動物を描くのは、やっぱり難しいんですよね。かわいく描いたり“いい話”にしたりするのは簡単ですが、「動物を感動の道具にしていないだろうか」と考え始めると、途端に難しくなって。「この一行を書けばエモーショナルになるけれど、お涙ちょうだいになりかねない」とか、いろいろ考えてしまうんですよね。
──人間を描く時よりも、繊細な配慮が必要になるのでしょうか。
村山：そうですね。人間は手前勝手に生きているのでどうとでも描けますが、動物で感動を描くのは禁じ手でもあります。「ずるいよね。村山由佳」とは言われたくないじゃないですか（笑）。この小説も「動物病院を舞台にした命をめぐる物語」とうたったら、感動ものを想像しますよね。でも、その予想をなんとか越えたくて。
──ありきたりな感動ものとは一線を画し、命の本質に触れる作品だと思いました。それも、愛猫家として知られる村山さんが動物とともに生きる楽しさ、苦しさをご存じだからではないでしょうか。
村山：愛猫家というより、ただの下僕ですけどね（笑）。子どもの頃からいろいろな猫と接してきて、どの子も分けへだてなく愛してきたつもりですが、時々どうしようもなく“特別”が現れるんです。私にとって特別な存在なのはもちろん、その猫にとっても私でなければダメ。そういった猫たちが、今の私を支えてくれるのだと思います。
猫エッセイはこれまでたくさん書いてきましたが、きっとエッセイでは書けないことを自分から切り離した物語として書いてみたかったんでしょうね。読者から見たら、『風よ あらしよ』（集英社）のような歴史小説を書くほうが大変だと思うかもしれませんが、精神的負担で言えば『しっぽのカルテ』のほうが大きくて。これまでの経験から距離を取り、自分の外側に物語をつくるのが難しいんです。
──今までの経験を踏まえつつも、カメラを引いて描くということでしょうか。
村山：そうですね。たった今ふと思ったのですが、もしかしたら一番大事な猫のもみじを見送った経験があったから、この物語を書けたのかもしれません。もみじ以前の猫は、完全室内飼いではなかったので、家に帰ってこなくなることでその猫の死を知りました。ですが、自分で責任をもって最期まで見送ったのは、もみじが初めて。ものすごくつらかったですし後悔もたくさんありますが、もみじが私の人生を豊かにしてくれたのは間違いなくて。
彼女の死から7年が過ぎ、時間を置いたことでようやく書けると思えたのかな。そう考えると、『しっぽのカルテ』はもみじが書かせてくれた物語なのかもしれないですね。
取材・文＝野本由起