【大谷翔平WBC出場表明の裏の「5つの疑問」】

WBCの日本独占放送の裏にNetflixのしたたかな戦略

大谷翔平のWBC出場表明に大喜びの侍ジャパンの関係者は、“これがほかの日本人メジャー選手の出場にも追い風になれば”と期待している。

カブスの鈴木誠也、エンゼルスの菊池雄星、メッツの千賀滉大らはもちろん、ポスティングシステムで今オフのメジャー挑戦を目指しているヤクルトの村上宗隆、巨人の岡本和真、西武の今井達也らも侍ジャパンの中心となる戦力。影響力のある大谷の決断に彼らが触発されるとすれば、井端監督も万々歳だが、「それとこれとは別問題です」とさるメジャー関係者がこう続ける。

「誠也は来季限りでカブスとの5年契約が切れる大事な年で、千賀はこのオフの放出要員とされている。移籍となれば、WBC出場は獲得球団の判断次第ということになります。村上、岡本、今井はメジャー1年目。過去に米球界ルーキーでWBC出場が許された日本人選手は、前回大会のレッドソックス吉田正尚の例があるのみです。キャンプ、オープン戦でメジャーの環境に慣れることが優先され、球団が派遣を認めないケースがほとんど。選手本人が出たいと言っても、特にルーキーは球団の判断に従わざるを得ません」

本紙の「メジャー移籍が決まっても、来年3月のWBCには必ず出場する？」との質問に、「僕の気持ち的には絶対に出たいです！」と答えた岡本も、続けて「ただ、（入団が）決まるチームによっては、認めてくれないかもしれないし、現段階ではどうなるか分かりませんけど……」と、移籍先球団の判断次第だと言っている。

井端監督が望む「オールジャパン」のハードルは高い。

26年大会では、最大のライバルであるアメリカに勝てそうなのか。大谷の参戦が米国人の敵愾心をますます掻き立てることになりそうだが…。

