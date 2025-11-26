【大谷翔平WBC出場表明の裏の「5つの疑問」】

WBCの日本独占放送の裏にNetflixのしたたかな戦略

「WBC前回大会決勝の九回2死から大谷がトラウトを空振り三振に仕留めて日本の優勝が決まった。あの象徴的なシーンが米国人や米国代表の意識を変えたと思う」

こう言うのは米誌コラムニストのビリー・デービス氏だ。

「トラウトは当時、MVPを3度受賞したメジャーの最強打者。米国を代表するスラッガーが大谷にやられて日本の後塵を拝した事実は米国人や米国代表にとって屈辱だった。次こそは汚名を返上しようと目の色を変えています。ア・リーグの本塁打記録を持つジャッジ（33=ヤンキース）が早々とキャプテンに就任。捕手として初めて60本塁打を放ったローリー（29=マリナーズ）も代表入りした。何より今回は投手陣が前回までと違う。サイ・ヤング賞右腕のスキーンズ（23=パイレーツ）が代表に入ったことで今後、各球団のエースクラスがメンバーに名を連ねる可能性が出てきたのです」

野手では、今季のMVP投票で4位に入ったボビー・ウィット・ジュニア遊撃手（25=ロイヤルズ）、ピート・クロウアームストロング（23=カブス）ら実力あるスター選手たちも代表入りしている。

「ドジャースのワールドシリーズ連覇も米国が本気になった大きな理由です。2連覇は大谷、山本由伸（27）、佐々木朗希と日本人3選手の活躍があればこそ。彼ら抜きではブルージェイズとのワールドシリーズに勝てなかった現実が、火に油を注いだのです。米国人は基本的に自分たちこそ世界一だと思っていますから」（デービス氏）

米国人のファンのSNSには「LAドジャースじゃなくて、LAジャパニーズにしろ！」という怒りの投稿もあったほどだという。

そして今回の大谷の日本代表入りも今後、怒りの炎がさらに膨れ上がる一因になる。大谷をやっつけてこそ前回の借りを返すことになるからだ。

MLBはかつて「名誉を日本にくれてやる代わりに、収益は自分たちがごっそりいただく」というスタンスだったが、前回大会とドジャースの日本人3選手の活躍があって「カネと名誉」の両取りを目指すというのだ。

◇ ◇ ◇

ところで大谷の参戦は岡本、村上、今井ら今オフメジャー挑戦組出場の追い風になるのだろうか。

