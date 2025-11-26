元KAT-TUNの中丸雄一（42）が25日深夜放送のABCテレビ「相席食堂」に出演。いろいろあった昨年、活動再開後について語った。

この日は、いろいろあったタレントが新たな決意を胸に相席の旅に出る「リスタート相席」。旅人の中丸が登場すると、スタジオでVTRを見守る千鳥・大悟は「うそやろ!?いやいやいやいやそうですか。覚悟がもう見えます。素晴らしいです」と拍手した。

中丸は鹿児島県指宿市へ。活動再開後の近況について「地方のものとかやらせて頂いたり、週刊文春の連載やったり…」と語ると、大悟は「（自身のスキャンダル記事が）文春で出て、文春で連載やってんの？」と驚き、ノブは「もう潜り込んでるんや…。文春は今、セルみたいに吸収していくから、1回出たら吸収していくから」と評し、笑わせた。

旅の途中、中丸は和菓子を割って中を見せるインサート撮りに協力するロケ慣れぶりを発揮したが、スタッフからの「手きれいですね」の褒め言葉には「ありがとうございます…」と静かに反応した。

これにノブが「元気ないね」とツッコミ。大悟もうなずき「これはもうしょうがないと思うけど、みんなが思ってるよりもまだ落ち込んでるというか。寝てもないかもな。すっきりした顔してないわ」と指摘すると、「何者でもない男になってるから…」とノブは苦笑いした。

中丸はパワースポットを巡る中、「厄年はある…」とぽつり。本厄だった昨年、活動休止となったこともあり「厄年はさすがにある…やっぱり。って思いましたね」と実感を込めていた。