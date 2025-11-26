12月1日23時59分まで開催中の「Amazonブラックフライデー」では、クリエイティブメディアのPCスピーカー「Pebble」シリーズなどがセール価格で販売されている。11月26日11時に編集部が確認したところ、球型スピーカー「Pebble」は通常2,180円のところ13％ OFFの1,896円となっている。

PebbleにLEDライティング機能を搭載した「Pebble SE」は10％ OFFの2,682円、USB DACとBluetooth機能も備えた「Pebble V3」は15％ OFFの4,658円。

またサウンドバー製品では、PC用「Stage SE」が10％ OFFの7,537円、HDMI ARC接続とDolby Atmosに対応した「Stage 360」が10％ OFFの28,620円、ピーク出力160Wの「Stage Pro」は15％ OFFの16,830円だった。

イヤフォン製品もセール対象となっており、xMEMSドライバーを採用した完全ワイヤレスイヤフォン「Aurvana Ace」は10％ OFFの8,074円、ネックバンド型の骨伝導イヤフォン「Outlier Free+」は25％ OFFの6,735円、ワイヤレスヘッドフォン「Zen Hybrid SXFI」は8％ OFFの8,258円。

そのほか、USB-C接続のBluetoothトランスミッター「BT-W3X」や「BT-W5」もセール価格となっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください