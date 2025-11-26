北野瑠華、制服姿で幻想的グラビア 『ENTAME 36℃』特別版表紙に登場
オール水着グラビアマガジン『ENTAME 36℃』Vol.02が、きょう26日に刊行され、ネット限定の特別版表紙に北野瑠華が登場する。
【写真】水着姿で圧倒的な美貌とボディの北野瑠華
昨年発売の1st写真集『触れて、みる？』がヒットし、一気にグラビア界の中心に立った北野は、今回は制服姿で撮影に挑んだ。写真家・青山裕企の代表シリーズ「SCHOOLGIRL COMPLEX」とのコラボによるもので、学生時代の余韻を思わせる幻想的な世界観のグラビアに仕上がっている。
通常版の表紙と巻頭を飾るのは「グラビア女王」と呼ばれる沢口愛華。撮影は東京・荻窪に残るレトロな温泉旅館で行われ、湯船で水と戯れる無邪気なカットから、和室での黒い水着による落ち着いた表情まで、対照的な姿を見せている。さらにワンピース水着では幻想的な雰囲気をまとい、沢口の複数の魅力を一冊に凝縮した内容となった。
本号にはこの2人のほかにも、小池里奈、沢美沙樹、山岡聖怜、あゆの、鈴木Mob.が登場し、それぞれが個性を際立たせるグラビアを披露する。
また、通常版・特別版ともにセブンネット限定の特典付き版が発売される。通常版には沢口愛華のポストカード、特別版には北野瑠華のL版ブロマイド（2種からランダム1枚）が付属する仕様だ。創刊号に続く2号目となる今回も、「あのコの体温を届ける」というコンセプトをより深めた内容になっている。
