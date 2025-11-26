¡ÈÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¡É¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤¹¤®¤ë¡ªÂÇÅÀ½÷²¦¡¦³ý¿¹Áá¹á¡¢³ÐÀÃ¤Î¿ÆÄ·Ëþ¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¤Ï¶½Ê³¤Î¡ÖÎ¢3¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¡ÈÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¡É¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¤¹¤®¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×11·î25Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦³ý¿¹Áá¹á¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¸Ä¿Í8ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢º£´ü½é¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤Î·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æî3¶É1ËÜ¾ì¤Ë¥¢¥¬¤Ã¤¿¿Æ¤ÎÄ·Ëþ¡£Î¢¥É¥é3Ëç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÎ¢3¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¡¼¡×¡Ö¹âÂÇÅÀ½÷²¦¤¤¿¡¼¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤³¤ì¤¬ÂÇÅÀ½÷²¦¤ÎÎÏ¡ª³ý¿¹¡¢Í¾Íµ¤Î¥Ä¥â¤«¤éÎ¢3¤Î¾×·â
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ý¿¹¤À¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï³«Ëë¤«¤éÀäÉÔÄ´¡£7Àï¤·¤Æ3Ãå3²ó¡¢¥é¥¹4²ó¤È¡¢Ï¢ÂÐ¤¹¤é1ÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ç¤ÏºÇ²¼°ÌÉÕ¶á¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤¹¤ë»þ´ü¤¬¡¢Ìó2¥«·î´ÖÂ³¤¤¤¿¡£³ý¿¹¤ÎÉÔ¿¶¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤«¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤âÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤â¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¤Ê¤É¡¢Á°Ç¯ÇÆ¼Ô¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¶ìÀï¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¡¢ºÇ¶áÀä¹¥Ä´¤ÎÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¸Ä¿Í3Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÀª¤¤¤¬³ý¿¹¤Ë¤â°Ü¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Åì¾ì¤«¤é¹¥Ä´¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤òÆî¾ì¤ÇÊá¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¿ÆÈÖ¡¦Æî3¶É¤Î¥¢¥¬¥ê¤ÇµÕÅ¾¡¢¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÅ·ºÍ¡×¡ÖÂÇÅÀ½÷²¦¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³ý¿¹¤¬¡¢´°Á´¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¸å¤À¡£Ï¢Áñ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Æî3¶É1ËÜ¾ì¡¢ÇÛÇ×¤Ï2º÷¤Î°Å¹ï¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¥½¥¦¥º¤¬Â¿¤á¡£ÀÖ5º÷¡¢¥É¥é¤Î5Åû¤â¤¢¤ê¡¢¥½¥¦¥º¤ËÀ÷¤á¤ë¤è¤ê¤ÏÀÖÇ×¡¢¥É¥é¤ò³è¤«¤·¤¿¥¿¥ó¥ä¥ª·Ï¤Ç¥ê¡¼¥Á¤¬ÂÇ¤Æ¤ì¤ÐÍýÁÛ·Á¤È¤¤¤¦Ç×»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é8º÷¤ò°Å¹ï¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤ËµÞ½ê¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¥«¥ó»ÍËü¤òËä¤á¤Æ¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¡£¤½¤·¤Æ6½äÌÜ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥«¥ó4Åû¤òËä¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÖ5º÷¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥Á¡£3¡¦6Åû¤ÎÎ¾ÌÌÂÔ¤Á¤Ç¡¢¥Ä¥â¤ì¤Ð¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦¥É¥é¤ÈËþ´Ó¤«¤é¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°ìÅÙÌÜ³Ð¤á¤¿³ý¿¹¤ÏËþ´ÓÄøÅÙ¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£8½äÌÜ¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È6Åû¤ò°ú¤¤¤Æ¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¤·¤¿¤¬¡¢Î¢¥É¥éÉ½¼¨Ç×¤Ï1º÷¡£¤Ê¤ó¤ÈÇÛÇ×¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿2º÷¤Î°Å¹ï¤¬Á´¤ÆÎ¢¥É¥é¤Ë²½¤±¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¼Â¶·¡¦¾¾ÅèÅí¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤â¡Ö¤È¤¦¤È¤¦³ý¿¹¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥â¡¼¥ÉÆþ¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤ä¤Ù¤§³ý¿¹¤¬¤¤¿¡¼£÷¡×¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤È¶ÄÅ·¡£¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦¥É¥é¡¦Î¢¥É¥é3¤ÎÄ·Ëþ1Ëü8000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤Ï¡¢³ý¿¹¤Î¥È¥Ã¥×¤òÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë