C・ロナウド、W杯初戦から出場可能に!! 肘打ち一発退場で3試合の出場停止処分も…1試合は消化済み、2試合は執行猶予付き
6大会連続でのW杯出場が濃厚なポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドはW杯序盤を出場停止で欠場する可能性があったが、初戦から出場可能となった。英『スカイスポーツ』が伝えている。
北中米W杯へのストレートインを決めたポルトガルだが、最終節前のアイルランド戦でC・ロナウドが肘打ちにより、代表通算226試合目で初の退場となっていた。チームは最終節でアルメニアを9-1で下し、7大会連続9回目のW杯出場を決めたものの、アイルランド戦で退場となったC・ロナウドは不在だった。
国際サッカー連盟(FIFA)懲戒規定では「相手選手等に対する肘打ち、パンチ、蹴り、噛みつき、唾を吐きかける又は殴打する」行為は最低3試合もしくは適当な期間の出場停止になると定められている。C・ロナウドはアルメニア戦で出場停止1試合を消化しているが、残る2試合はW杯のグループリーグ2試合で適用され、W杯序盤を欠場する可能性があった。
そして、FIFAの懲戒委員会は25日、3試合の出場停止処分を科したことを発表。しかし、「FIFA懲戒規定第27条」に基づき、残る2試合の出場停止処分は執行猶予付きとなった。1年間の猶予期間中に同様の違反がなければ残り2試合の処分は執行されず、アイルランド戦同様の違反を犯した場合は直ちに執行されるという。
