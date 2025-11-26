このシルエットはもしかして…？！やっと出会えた！人気すぎて即100均の売り場から消えた商品

人気イラストレーター「可哀想に！」さんが手掛ける「んぽちゃむ」のグッズを、ついにセリアでゲットしました！以前から目撃情報があったものの、人気すぎて棚から即姿を消した幻のアイテムです。ゆるくて癒し系の雰囲気と中毒性のあるシュールでユニークな世界観は、SNSでも大人気。お店で見つけたら即ゲット推奨です！

セリアでやっと出会えた！人気すぎて即売り場から消えた「んぽちゃむ」グッズが可愛すぎる！

10月中旬あたりから、キャンドゥをはじめとする100円ショップで目撃情報があった、「んぽちゃむ」のグッズを、ついにセリアでゲットすることができました！

「んぽちゃむ」は、人気イラストレーター「可哀想に！」さんが生み出したキャラクターで、真っ白でふわふわした“ヨーグルトの妖精”というユニークな設定。

ゆるくて癒し系のキャラクターで、性格はちょっと天然だけれど憎めない存在。可哀想に！さんらしい、ちょっぴり切なくて、かわいくて、クセになる世界観が魅力です。

シュールで中毒性のある日常を描いた作品は、SNSでもたびたび話題になるほど大人気。代表作の 『おぱんちゅうさぎ』 と並んで、今もっとも注目されるキャラクターシリーズのひとつです。

100円ショップにグッズが登場するや否や、人気のあまり即売り切れに…。そんな大人気アイテムが、キャラクターグッズコーナーに点在していたので、あわててゲットしてきました！

チケット類の収納に便利！『んぽちゃむ ミニクリアフォルダー 2P』

商品名：んぽちゃむ ミニクリアフォルダー 2P

価格：￥110（税込）

本体サイズ：Ｈ10×W7cm

対応サイズ（約）：6cm×9cm

内容量：2枚入

カラー展開：全1種類

販売ショップ：セリア

JANコード：4513750177305

んぽちゃむと、仲良しの『きみまろ』がデザインされたミニクリアフォルダー。

2枚セットで、表と裏でデザインが異なります。んぽちゃむの世界観が詰まっていて、可愛いデザインです。

小ぶりなサイズで、チケット類の収納や持ち運びにぴったり。

写真やシール、切手のコレクションなどの保管にも便利なサイズ感です。

ファン心をわかってる！『んぽちゃむ 証明書風ステッカー』

商品名：んぽちゃむ 証明書風ステッカー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：H8×W13.5cm

カラー展開：全1種類

販売ショップ：セリア

JANコード：4513750177367

推し活でよく見かける証明写真風デザインのステッカー。ファン心をくすぐられるデザインです♡

手帳や持ち物に貼るのはもちろん、1シートまるまるファイルに挟んで使っても可愛いです。

見ているだけで癒される♡『んぽちゃむ キャンディ型アクリルキーホルダー』

商品名：んぽちゃむ キャンディ型アクリルキーホルダー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：8cm（ボールチェーンを含む長さ11.5cm）

カラー展開：全1種類

販売ショップ：セリア

JANコード：4513750177404

んぽちゃむがキャンディになったような見た目のアクリルキーホルダー。チェーンの色まで、んぽちゃむをイメージしたカラーになっていて可愛いです。

きみまろバージョンもあれば、一緒にバッグにつけたいところでしたが、残念ながら全1種類でした。

今回ご紹介した3商品以外にも、多くのグッズが展開されています。いつ売り切れてもおかしくない大人気アイテムなので、お店で見つけたら迷わずゲットするのをおすすめしますよ！

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。