このシルエットはもしかして…？！やっと出会えた！人気すぎて即100均の売り場から消えた商品
セリアでやっと出会えた！人気すぎて即売り場から消えた「んぽちゃむ」グッズが可愛すぎる！
10月中旬あたりから、キャンドゥをはじめとする100円ショップで目撃情報があった、「んぽちゃむ」のグッズを、ついにセリアでゲットすることができました！
「んぽちゃむ」は、人気イラストレーター「可哀想に！」さんが生み出したキャラクターで、真っ白でふわふわした“ヨーグルトの妖精”というユニークな設定。
ゆるくて癒し系のキャラクターで、性格はちょっと天然だけれど憎めない存在。可哀想に！さんらしい、ちょっぴり切なくて、かわいくて、クセになる世界観が魅力です。
シュールで中毒性のある日常を描いた作品は、SNSでもたびたび話題になるほど大人気。代表作の 『おぱんちゅうさぎ』 と並んで、今もっとも注目されるキャラクターシリーズのひとつです。
100円ショップにグッズが登場するや否や、人気のあまり即売り切れに…。そんな大人気アイテムが、キャラクターグッズコーナーに点在していたので、あわててゲットしてきました！
チケット類の収納に便利！『んぽちゃむ ミニクリアフォルダー 2P』
商品名：んぽちゃむ ミニクリアフォルダー 2P
価格：￥110（税込）
本体サイズ：Ｈ10×W7cm
対応サイズ（約）：6cm×9cm
内容量：2枚入
カラー展開：全1種類
販売ショップ：セリア
JANコード：4513750177305
んぽちゃむと、仲良しの『きみまろ』がデザインされたミニクリアフォルダー。
2枚セットで、表と裏でデザインが異なります。んぽちゃむの世界観が詰まっていて、可愛いデザインです。
小ぶりなサイズで、チケット類の収納や持ち運びにぴったり。
写真やシール、切手のコレクションなどの保管にも便利なサイズ感です。
ファン心をわかってる！『んぽちゃむ 証明書風ステッカー』
商品名：んぽちゃむ 証明書風ステッカー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：H8×W13.5cm
カラー展開：全1種類
販売ショップ：セリア
JANコード：4513750177367
推し活でよく見かける証明写真風デザインのステッカー。ファン心をくすぐられるデザインです♡
手帳や持ち物に貼るのはもちろん、1シートまるまるファイルに挟んで使っても可愛いです。
見ているだけで癒される♡『んぽちゃむ キャンディ型アクリルキーホルダー』
商品名：んぽちゃむ キャンディ型アクリルキーホルダー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：8cm（ボールチェーンを含む長さ11.5cm）
カラー展開：全1種類
販売ショップ：セリア
JANコード：4513750177404
んぽちゃむがキャンディになったような見た目のアクリルキーホルダー。チェーンの色まで、んぽちゃむをイメージしたカラーになっていて可愛いです。
きみまろバージョンもあれば、一緒にバッグにつけたいところでしたが、残念ながら全1種類でした。
今回ご紹介した3商品以外にも、多くのグッズが展開されています。いつ売り切れてもおかしくない大人気アイテムなので、お店で見つけたら迷わずゲットするのをおすすめしますよ！
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。