仕事をしていないことを義母に責められたという人も。子育てなどいろいろな事情があるのだから、義母が責めるのはおかしいですよね……。今回は、あえて義母の言う通りにして反撃した人のエピソードをご紹介します。

お望み通り…

「育児のために仕事を辞めて専業主婦をしていた頃、義母から『早く仕事をしろ！』と何度も責められました。うちの子どもは手がかかるタイプだったので仕事と両立するのは難しくて……説明したけれど義母にはわかってもらえませんでした。夫はかばってくれないし、だんだん愛も冷めていきました……。

ある日、義母から『仕事もせず〇〇（夫）に養ってもらって、恥ずかしい』と言われ、我慢の限界に。『そうですね！ 仕事をしていれば離婚したときに親権を取りやすいだろうし、早く就職できるように頑張ります！』『アドバイスありがとうございます！』と言って義母を黙らせました（笑）。

その後、子どもが小学生になりだいぶ落ち着いたので仕事を始めることに。そして、そのまま離婚して親権を取りました。離婚してから、子どもは義母には会わせていません。有言実行できた自分をちょっと誇りに思います（笑）」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 言われた通りにお嫁さんが就職した結果、親権を取られ、孫にも会えなくなった義母は何を思うのでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。