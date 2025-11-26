DOMOTO、1stデジタルシングル「愛のかたまり」 配信決定
DOMOTOが12月3日（水）より1st Digital Single「愛のかたまり」の配信をスタートさせる。このプロモーションムービーが12月1日（月）21:00よりStorm Labels Official YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定した。
本楽曲「愛のかたまり」は2001年にリリースされたKinKi Kids 13枚目のシングル「Hey! みんな元気かい？」のカップリング曲として収録された作品。作詩は堂本 剛、作曲は堂本光一によるものだ。KinKi KidsからDOMOTOにグループ名を変更したこのタイミングで、新アレンジと新録ボーカルという形で配信第一弾を飾る。
なお、楽曲のiTunesプレオーダー&各音楽配信サービスダウンロードキャンペーンの開催も決定。さらに渋谷と大阪で「Spotify x DOMOTO “愛のかたまり” POP-UP EVENT」の開催も決定している。
■DOMOTO 1st Digital Single 「愛のかたまり」
2025.12.3 配信スタート
作詩：堂本 剛 作曲：堂本光一
■“日々が愛のかたまり”プレオーダー&ダウンロードキャンペーン
iTunesプレオーダーは、「愛のかたまり」を12月2日(火)23:59までにプレオーダー(事前予約)し、ご応募いただいた方全員にオリジナル限定画像をプレゼント。さらに、12月3日(水)0:00配信開始後、各音楽配信サービスで「愛のかたまり」をダウンロードし、応募期間内にご応募いただいた方全員に、DOMOTOからあなたへ日々を彩る「愛のかたまり」オリジナルボイスをプレゼントいたします！ 朝・昼・夜の3シチュエーションで着信音やアラーム音など、日常のワンシーンとしてお楽しみください。
【応募期間】
iTunesプレオーダーキャンペーン：2025年11月26日（水）11:00〜12月2日（火）23:59
ダウンロードキャンペーン：2025年12月3日（水）00:00〜12月7日（日）23:59
【対象商品】 DOMOTO「愛のかたまり」
※「Hey! みんな元気かい？」に収録されているKinKi Kids「愛のかたまり」はキャンペーン対象外となります。
【対象の音楽配信サービス】 https://DOMOTO.lnk.to/Ai_no_Katamari
【キャンペーン特設サイト】https://campaign-communication.jp/DOMOTO_Ainokatamari/
■＜Spotify x DOMOTO “愛のかたまり” POP-UP EVENT＞
“日々の感謝を込めた愛のプレゼント”をコンセプトに、プロモーションムービーの世界観を再現した会場に、薔薇の花束を抱えた2人のビジュアルが来場者を迎えます。
< 東京・渋谷 >
期間：12月3日(水)〜12月7日(日)
*12月4日(木) は、SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースでの展開および薔薇のプレゼント配布はございません。
当日は、地下1階 DISP!!!の展示スペースのみ運営いたします。
時間：午前11時から午後8時まで
会場：SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース & 地下1階 DISP!!!
< 大阪 >
期間：12月6日(土)〜12月7日(日)
時間：午前11時から午後8時
会場：なんばCITY 本館B1F ガレリアコート
■ 参加方法
参加は無料です。
*SHIBUYA109 地下1階 DISP!!!のみ、混雑時には当日整理券制で運営いたします。
運営スタッフが、SHIBUYA109 地下1階 DISP!!!前で整理券のご案内をいたします。
*当日の混雑状況によっては、お並びをお断りする場合がございます。
※薔薇のプレゼント配布は数量限定・なくなり次第終了となりますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。
※薔薇のプレゼント配布は、配布数に限りがございますので、1人1本のみとさせていただきます。
※12月4日(木)はSHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースでの展開および薔薇のプレゼント配布はありません。
※全ての内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。
※スタッフのご案内にご協力いただけない場合や不正行為が判明した場合は、薔薇のお渡しやご参加をお断りさせていただくことがございます。
※会場は写真・動画撮影が可能ですが、他のお客様の映り込み・フラッシュ使用にはご配慮ください。
※イベント会場周辺での徹夜、早朝からの座り込みはご遠慮ください。公共施設を利用される方々のご迷惑になるとともに、お客様の安全を守るため徹夜行為は一切禁止させていただきます。
※イベントに関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
