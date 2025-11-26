■＜Spotify x DOMOTO “愛のかたまり” POP-UP EVENT＞

“日々の感謝を込めた愛のプレゼント”をコンセプトに、プロモーションムービーの世界観を再現した会場に、薔薇の花束を抱えた2人のビジュアルが来場者を迎えます。

< 東京・渋谷 >

期間：12月3日(水)〜12月7日(日)

*12月4日(木) は、SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースでの展開および薔薇のプレゼント配布はございません。

当日は、地下1階 DISP!!!の展示スペースのみ運営いたします。

時間：午前11時から午後8時まで

会場：SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース & 地下1階 DISP!!!

< 大阪 >

期間：12月6日(土)〜12月7日(日)

時間：午前11時から午後8時

会場：なんばCITY 本館B1F ガレリアコート

■ 参加方法

参加は無料です。

*SHIBUYA109 地下1階 DISP!!!のみ、混雑時には当日整理券制で運営いたします。

運営スタッフが、SHIBUYA109 地下1階 DISP!!!前で整理券のご案内をいたします。

*当日の混雑状況によっては、お並びをお断りする場合がございます。

当イベントに関する注意事項 -※薔薇のプレゼント配布は数量限定・なくなり次第終了となりますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。※薔薇のプレゼント配布は、配布数に限りがございますので、1人1本のみとさせていただきます。※12月4日(木)はSHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースでの展開および薔薇のプレゼント配布はありません。※全ての内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。※スタッフのご案内にご協力いただけない場合や不正行為が判明した場合は、薔薇のお渡しやご参加をお断りさせていただくことがございます。※会場は写真・動画撮影が可能ですが、他のお客様の映り込み・フラッシュ使用にはご配慮ください。※イベント会場周辺での徹夜、早朝からの座り込みはご遠慮ください。公共施設を利用される方々のご迷惑になるとともに、お客様の安全を守るため徹夜行為は一切禁止させていただきます。※イベントに関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。