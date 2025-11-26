yuzen、冬の別れを通して“愛の記憶と成長”を描いた新曲「雪の花」本日リリース
yuzenが、シングル「雪の花」を本日リリースした。
本楽曲は、冬の別れを通して、愛する人への想いを胸にしまい、儚さの中で前へ進もうとする“愛の記憶と成長”の物語だという。yuzenのありのままの歌声で物語を素直に受け止めることができる楽曲に仕上がっているとのこと。
日本コロムビアの新人発掘プロジェクト「Filter Project」のオフィシャルプレイリストでは、これまでにプロジェクトからリリースされた全楽曲を聴くことができるので合わせてチェックしてほしい。
◾️yuzen コメント
寒い冬に聴いて欲しい1曲です。冬の名曲は数え切れないほどありますが、本当に自分が良いと思ったメロディを全て詰め込んで、「エモウィンター」をテーマに曲を作り始めました。J-POPの中にどこか懐かしさもある冬ロックを目指して音、展開、歌詞、メロディ全てにこだわった曲です。
◾️「雪の花」
2025年11月26日（水）リリース
配信URL：https://yuzen.lnk.to/yukinohana
作詞/作曲：yuzen
編曲：yuzen, 石河尚修
