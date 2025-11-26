広島、スキッベ監督が今季限りで退任…22年&25年とルヴァン杯を2度制覇
サンフレッチェ広島は26日、ミヒャエル・スキッベ監督が双方合意の上、2025シーズン終了(12月10日のACLE上海申花戦)をもって退任することを発表した。
22年に広島監督に就任したスキッベ氏は同年のルヴァン杯で初優勝へと導くと、J1リーグで3位に。翌年以降はJ1リーグ3位、2位と優勝争いを演じ、今季は第36節終了時点で18勝8分け10敗の勝ち点62で5位となっている。リーグ優勝には届かなかったものの、11月1日のルヴァン杯決勝では柏を3-1で下し、3年ぶりの頂点へと導いていた。
なお、スキッベ監督のコメントについては、12月6日のJ1リーグ第38節湘南戦試合終了後に本人からファン・サポーターへ直接伝えられる予定のようだ。
22年に広島監督に就任したスキッベ氏は同年のルヴァン杯で初優勝へと導くと、J1リーグで3位に。翌年以降はJ1リーグ3位、2位と優勝争いを演じ、今季は第36節終了時点で18勝8分け10敗の勝ち点62で5位となっている。リーグ優勝には届かなかったものの、11月1日のルヴァン杯決勝では柏を3-1で下し、3年ぶりの頂点へと導いていた。
なお、スキッベ監督のコメントについては、12月6日のJ1リーグ第38節湘南戦試合終了後に本人からファン・サポーターへ直接伝えられる予定のようだ。