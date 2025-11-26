WBC世界バンタム級王座決定戦

プロボクシングのWBC世界バンタム級王座決定戦12回戦が24日、江東区のTOYOTA ARENA TOKYOで行われ、同級2位・井上拓真（大橋）が同級1位・那須川天心（帝拳）に3-0（116-112×2、117-111）の判定勝ち。約13か月ぶりの再起戦で王座に返り咲いた。会場にいた人気お笑い芸人の投稿が話題を呼んでいる。

激戦が繰り広げられたリング上の写真を自身のインスタグラムに投稿したのは、人気お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア。しかし写真内のリングには選手の姿はなく、何故か試合運営を行う「インスペクター」ばかりを撮影していた。

千原は「素晴らしい試合の裏にはいつもヤツがいる」と投稿。「#ロバート博 #那須川天心vs井上拓真」とハッシュタグを続けた。日本ボクシングコミッション（JBC）のインスペクターライセンスを所持し、この日も試合進行業務にあたっていたお笑いコンビ・ロバートの山本博を写した投稿だったようだ。コメント欄にはファンから様々な反響が届いている。

「今回も素晴らしいお仕事！」

「ジュニアさん、生で観られたんですね！」

「リングサイドでは見つけられなかったけど、帰りに会場の外ですれ違いました」

「カッコいいぜ！」

「普通に気づかなかったです」

「素晴らしい試合のリングサイドにはジュニアさんがいる」

「ひろしインスペクター、今回も大活躍だったんですね」

「素晴らしいお仕事ぶりなのにコントが始まるような気がしてしまってニヤけてしまう」

「やっぱり見に行ってたんですね！

格闘技好きとして知られる千原の来場に驚きの声が上がった一方で、山本の意外な姿にも、ファンからコメントが相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）