「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１１時現在で、トラース・オン・プロダクト<6696.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場でトラースＯＰは高い。同社は情報機器装置の受託開発などを手掛ける。２６年１月期通期の営業利益は１１００万円と、前期（５００万円）からほぼ倍増を見込む。株価は９月発表の上期決算が赤字着地だったことから急落し、その後も直近まで冴えない値動きとなっている。来週１２月４日に第３四半期決算の発表を控え、通期業績の達成に向けた進捗状況への期待が高まり、目先買いを予想する向きが増えたようだ。



出所：MINKABU PRESS