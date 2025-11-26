100均でリピ3回目！むしろ本家よりも好きかも…♡機能も価格も大満足なtower激似商品

今回は、筆者が3回もリピ買いしているマルチスタンドをご紹介！山崎実業のtower（タワー）シリーズにそっくりなアイテムで、価格も機能も大満足な商品なんです。むしろ本家よりもお気に入りで、あえてこちらを指名買いしたほどお気に入り♡ダイソーでお買い物の際は、ぜひチェックしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：キッチンマルチスタンド（S）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦11.5cm×横13.2cm×高さ18cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4991203179050

これリピ3つ目です♡本家より使いやすいマルチスタンドをチェック

山崎実業の大人気シリーズ、tower（タワー）の商品にそっくりなこちらのキッチングッズ。実は筆者が3回ほどリピートするくらいお気に入りなアイテムなので、ぜひご紹介させてください！

今回ピックアップするのは、その名も『キッチンマルチスタンド（S）』。お値段は￥110（税込）と非常にお手頃な価格です。

towerの商品が金属製なのに対し、こちらはプラスチック製というのがミソ。towerのものはコーティングが剥がれるとすぐに錆びてくるので、設置場所が茶色く色移りすることも…こちらはそういった悩みを解消してくれるアイテムなので、むしろ本家よりも気に入っています♡

構造自体はtower商品と同じ、スタンドを広げて使用します。見た目のスタイリッシュさや高級感はtowerに及びませんが、筆者はあえてこちらを指名買いしたいほど、使いやすさに優れた商品なんです！

機能も価格も大満足！ダイソーの『キッチンマルチスタンド（S）』

スタンドのサイズは約縦11.5cm×横13.2cm×高さ18cm。洗ったペットボトルをスマートに干しておくことができます。プラスチック製ということもあり、『軽いから倒れやすいのでは…？』と心配になる方もいるかもしれませんが、意外と安定感があるスタンドなんですよ！

こんな風に食材を袋詰めしたり、料理を作り置きする際にフリーザーバッグを固定しておけるのでかなり便利です。

他にも、ポリ袋をかけて簡易的なごみ箱にしたり、アイデア次第で色んな使い方ができるマルチスタンドです。大満足な使い心地なので、見かけたら即買い推奨ですよ♪

今回はダイソーの『キッチンマルチスタンド（S）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。