大坂なおみ、大胆なパーティールック 背中オープンのミニドレスで休暇を満喫
4度のグランドスラム優勝経験を持ち、女子テニスの最新世界ランキング16位と発表された大坂なおみが、自身のインスタグラムにて大胆なパーティールックを公開。テニスコートで見せる姿とは異なる一面を垣間見せた。
【写真】大坂なおみ、背中が大胆にオープンしたミニドレス姿 鍛えた美脚＆腹筋も
現地時間11月24日にインスタグラムを更新した大坂は、ヤシの木と波、太陽の絵文字を添えてバカンス中のショットを公開。
1枚目には、腰に蝶のモチーフをあしらったバックレスのミニドレス姿を公開。2枚目には、同じドレスで美脚を披露しつつ、ダイニングチェアに寄りかかってスマートフォンを操作する様子、3枚目には花のディテールがほどこされたゴールドのストラップサンダルを履いた自身の足元、そして4枚目と5枚目には、フルーツ刺繍をあしらった白いレースのセットアップ姿をシェアし、引き締まったお腹とへそピアスを披露した。
PageSixによると、大坂はテニス選手のテイラー・タウンゼントら友人とともに、グアテマラのアンティグアで休暇を楽しんでいる模様。日本時間11月20日の投稿では、友人たちと海を楽しむ様子をシェアしており、また6日の投稿では、「カリビアン・ギャルよ永遠に」と綴り、水着に黄色いトップスを合わせたルックも披露していた。
大坂は10月に足のケガのために木下グループ ジャパンオープンテニス チャンピオンシップス2025を準々決勝直前に棄権。続く東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2025も欠場し、今シーズンを終えている。
引用：「大坂なおみ」インスタグラム（＠naomiosaka）
【写真】大坂なおみ、背中が大胆にオープンしたミニドレス姿 鍛えた美脚＆腹筋も
現地時間11月24日にインスタグラムを更新した大坂は、ヤシの木と波、太陽の絵文字を添えてバカンス中のショットを公開。
1枚目には、腰に蝶のモチーフをあしらったバックレスのミニドレス姿を公開。2枚目には、同じドレスで美脚を披露しつつ、ダイニングチェアに寄りかかってスマートフォンを操作する様子、3枚目には花のディテールがほどこされたゴールドのストラップサンダルを履いた自身の足元、そして4枚目と5枚目には、フルーツ刺繍をあしらった白いレースのセットアップ姿をシェアし、引き締まったお腹とへそピアスを披露した。
大坂は10月に足のケガのために木下グループ ジャパンオープンテニス チャンピオンシップス2025を準々決勝直前に棄権。続く東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2025も欠場し、今シーズンを終えている。
引用：「大坂なおみ」インスタグラム（＠naomiosaka）